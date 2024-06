Lato w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• Koncerty, festiwale, wydarzenia kulturalne, publicystyka i sport - latem radiowa Trójka nie zwalnia tempa.

• Będą audycje znane i lubiane, jak "Muzyczna Poczta UKF", nie zabraknie też nowości - "Linia Nocna 22 333 33 33".

Wraz z początkiem wakacji radiowa Trójka wróciła na festiwalowy szlak. Przez lata odwiedzanie różnych miejsc w Polsce i relacjonowanie wydarzeń kulturalnych było znakiem rozpoznawczym anteny. -- mówi dyrektorka - redaktorka naczelna radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska.Dziennikarze Trójki będą nie tylko na imprezach, którym patronuje Program 3. Będzie ich można spotkać także na festiwalach: Wschód Kultury, Tofifest w Toruniu, Początek Sezonu w Bydgoszczy, Góry Literatury w Nowej Rudzie, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, Octopus Film Festiwal w Gdańsku i Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Redaktorzy muzyczni będą się dzielić ze słuchaczami wrażeniami z takich wydarzeń jak: Open'er, Rock na Bagnie, Lado w Mieście, Obscene Extreme, WroSound, International Jazz Platform, Pol'and'Rock, Salt Wave Festival, Sopot Molo Jazz Festival, Biedowo Music Fest, Off Festival czy Olsztyn Green Festival. Poza radiowe studio wyjdą także w każdy piątek - wprost do "Pokoju Na Lato" w Warszawie. Dla wszystkich lato to czas muzycznych festiwali, dla Trójki to także szansa na weryfikowanie opinii o artystach podczas ich występów na żywo. To może być wstęp do spotkania jesienią, na koncertach w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej.Świetnie znana "Muzyczna Poczta UKF" pojawi się na antenie od poniedziałku do czwartku o godz. 13.00. Gospodarzami pasma, w którym będzie można posłuchać piosenek wybranych przez słuchaczki i słuchaczy Trójki, będą Justyna Grabarz i Tomek Żąda.Nie zabraknie też koncertów. W każdą niedzielę o godzinie 19.00 będzie można posłuchać występów polskich artystów. Pojawią się m. in.: Dominik Strycharski, Anita Lipnicka, Artur Dutkiewicz Quartet, Łona x Konieczny x Krupa, Polskie Znaki, hoshii & Kuba Więcek, L.U.C. & Rebel Babel Ensemble. Koncertowe lato w Trójce powstaje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury - w ramach cyklu "Dziedziniec Kultury".Latem Trójka nie przestanie też rozmawiać. Wymiana opinii w "Klubie Trójki" czy opowieści z życia bohaterek i bohaterów pasma "Ludzie" zostały świetnie przyjęte przez słuchaczy, więc Trójka nie zarządza tu wakacyjnej przerwy.Dla tych, którzy kochają intymne rozmowy i lubią słuchać radia nocą, zostanie otwarta "Linia Nocna 22 333 33 33". Mistrz nastroju i empatycznej rozmowy, Darek Bugalski, przez lata dziennikarz Trójki, a obecnie twórca podcastu K3, będzie czekać na słuchaczy w każdy wtorek od północy.Latem nie zabraknie też sportu. W "Studiu Euro" między innymi relacje ze święta futbolu, które trwa w Niemczech. Z kolei Igrzyska Olimpijskie w Paryżu sprawozdawać będzie redaktor sportowy Dariusz Urbanowicz, prywatnie aktywnie uprawiający sport. Zrelacjonuje także swoją drogę na igrzyska w specjalnym cyklu "Jazda do Paryża". Nie zabraknie "Biegam bo Lubię" i "Kierunku Długowieczność", czyli kolejnych odcinków cykli przygotowywanych przez Krzysztofa Łoniewskiego.