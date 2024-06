Rusza nowy sezon programu "Onet On Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem"

Łukasz Szewczyk

• Startuje drugi sezonu programu "Onet On Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem".

• W realizację projektu ponownie zaangażował się Marcin Prokop, który w roli prowadzącego zabierze widzów do malowniczej Dalmacji.

Seria "Onet on Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem" składa się z pięciu odcinków, które będą emitowane co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 10:00 na stronie głównej Onet.pli na kanale YouTube Onet On Tour. Premiery kolejnych odcinków zaplanowano na: 7 lipca, 14 lipca, 21 lipca i 28 lipca.Program skierowany jest do miłośników podróży, przyrody i Chorwacji. W nowych odcinkach Marcin Prokop odwiedzi: Split, Wyspę Brač, Makarską Rivierę, Góry Biokovo, Wyspę Vis: miasto Vis i Komiža, Wyspę Hvar i Wyspy Paklińskie. Będzie żeglował, próbował lokalnej kuchni i spotykał się z wyjątkowymi Chorwatami. Podczas wyprawy nie zabraknie typowego dla dziennikarza poczucia humoru.Partnerem komercyjnym nowej edycji "Onet On Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem" po raz kolejny jest Tourist Board of Split - Dalmatia county.