"Legendy sportu. Zygmunt Chajzer przedstawia" od lipca w Tele 5

Łukasz Szewczyk

• Nowy program Tele 5

Program "Legendy sportu" to ciekawe spotkania z najwybitniejszymi sportowcami - mistrzami olimpijskimi, świata, Europy i Polski. W każdym odcinku jedna z gwiazd opowie Zygmuntowi Chajzerowi o najważniejszych momentach swojej kariery i trudach treningów. Poznamy też ciekawostki na temat poszczególnych dyscyplin sportowych oraz masę anegdot dotyczących najważniejszych imprez. Wszyscy goście staną również do jednej konkurencji - kto z nich okaże się mistrzem darta? Przekonajmy się.Bohaterami kolejnych odcinków są: Paweł Nastula, Piotr Świerczewski, Sebastian Świderski, Leszek Blanik, Władysław Kozakiewicz, Andrzej Supron, Krzysztof Kosedowski, Natalia Partyka, Renata Maurer i Elżbieta Urbańczyk-Baumann.W misja programu od poniedziałku do piątku o godz. 11.00, w sobota o godz. 13.30 oraz niedziela o godz. 13.25 (od 1 lipca 2024 roku) na antenie Tele 5.