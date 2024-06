"Ukrta sieć" w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Doskonale zorganizowana grupa przestępcza, darknet, hakerzy, wstrząsające tajemnice rodzinne, zwinne mylenie tropów i finał, który jest przysłowiowym gwoździem do trumny głównej bohaterki...

• Mroczny thriller z Magdaleną Koleśnik, Andrzejem Sewerynem i Piotrem Trojanem

Gustaw Miller, znany prezenter i gwiazda telewizji ginie w wypadku samochodowym. Na jego śmierci momentalnie zaczynają żerować media, w tym plotkarska redakcja, w której pracuje Julita (Magdalena Koleśnik). Marząca o karierze dziennikarza śledczego, ambitna dziewczyna obiecuje szefowej gorący materiał, licząc na koneksje ojca. Na wyrost. Henryk (Andrzej Seweryn) nie chce pomóc córce. Zegar tyka. News żyje krótko. Przełożona czeka na obiecaną sensację, więc Julita zaczyna "grzebać" w okolicznościach śmierci Gustawa, aby dać jej cokolwiek. Zdobyte informacje budzą w niej wątpliwości, czy tragedia była tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Opublikowany artykuł świetnie się klika, ale naraża autorkę na niebezpieczeństwo. Komputer dziewczyny zostaje zhakowany, do sieci wypływają jej erotyczne nagrania. Dziennikarka traci pracę i konfliktuje się z rodziną. W obskurnym mieszkaniu, wynajętym za ostatnie pieniądze, postanawia kontynuować prywatne śledztwo, wystawiając się na jeszcze większe ryzyko...Reżyserem "Ukrytej sieci" jest Piotr Adamski. Młody twórca, który w długim metrażu zadebiutował w 2021 roku ciepło przyjętym przed krytykę filmem EASTERN. Wcześniej wyreżyserował kontrowersyjny krótki metraż OTWARCIE. Oba filmy oraz Adamski zdobyli uznanie na polskich festiwalach filmowych. Autorami scenariusza do "Ukrytej sieci" obok Piotra Adamskiego sa: autor książkowego pierwowzoru - Jakub Szamałek oraz Łukasz M. Maciejewski, który na swoim koncie ma prace nad scenariuszami między innymi do "Najmro", "Czerwonego pająka", czy serialowej adaptacji prozy Szczepana Twardocha - KRÓL. Na ekranie, poza Magdaleną Koleśnik, Andrzejem Sewerynem i Piotrem Trojanem, również znakomici: Wiktoria Gorodeckaja ("Erynie"), Błażej Dąbrowski, Mikołaj Grabowski ("Żeby nie było śladów") czy Sonia Roszczuk ("Tata").Premiera filmu "Ukryta sieć: w sobotę (29 czerwca) o godz. 22.00 na antenie Canal+ Premium. Film będzie dostępny także w Canal+ Online