Polsat pokaże XXIX Festiwal Kabaretu Koszalin 2024

Łukasz Szewczyk

• Ostatnia sobota lipca będzie świętem żartów w doborowym towarzystwie ulubionych kabareciarzy.

• W tym roku połączy ich temat Komisji Śledczej, co oznacza, że mamy humor gwarantowany.

• Transmisja XXIX Festiwalu Kabaretu Koszalin 2024 w Polsacie

Kabareciarze szykują się do wytoczenia największych dział z humorem. Nie zabraknie satyry politycznej, która trafi nie tylko w widownię koszalińskiej sceny, ale także w miliony widzów Polsatu, zasiadających przed telewizorami w całej Polsce. Szykuje się najzabawniejszy wieczór tego roku.Zabawę do łez zapewni bezpretensjonalny Jerzy Kryszak, znany z tego, że nie ma litości dla widowni, która na jego oczach pęka do rozpuku. Tym razem z pewnością zrobi im to samo. Niebezpieczeństwo pęknięcia ze śmiechu wcale nie zmniejszy Koń Polski z Marianem i Helą, ani Kabaret K2, ani nawet Fakty Autentyczne z Ewą Błachnio i Piotrem Gumulcem. Niestety, sytuacji nie poprawią również pozostałe kabarety, a wśród nich: Jurki, Chyba, Rak, Kabaret Małżeński, Zdolni i Skromni oraz Czesuaf.XXIX Festiwal Kabaretu Koszalin 27 lipca 2024 roku. Transmisja od godziny 20.00 w Polsacie.