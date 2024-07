Drugi sezon "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone od września w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• Drugi sezon popularnego serialu "Tulsa King", z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone, będzie dostępny od 18 września 2024 roku wyłącznie w SkyShowtime

Zdjęcia do serialu "Tulsa King" są obecnie realizowanie w Oklahomie i Atlancie. Producentami serialu są MTV Entertainment Studios i 101 Studios. Producentem wykonawczym serialu jest nominowany do Oscara Taylor Sheridan, za scenariusz odpowiada nominowany do Oscara Terence Winter, a reżyseruje wielokrotnie nominowany i nagradzany Craig Zisk.W drugim sezonie Dwight (Stallone) i jego ekipa kontynuują budowę i obronę swojego rozrastającego się przestępczego imperium w Tulsie. Kiedy jednak udaje im się osiągnąć cel, zdają sobie sprawę, że nie są jedynymi, którzy chcą przejąć władzę. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony mafii z Kansas City i wpływowego lokalnego biznesmena, Dwight stara się zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i ekipie, dbając jednocześnie o swoje interesy. A do tego wszystkiego, jego sprawy w Nowym Jorku są wciąż pozostają niezałatwione...W serialu "Tulsa King" występuje również niesamowita obsada, w której znaleźli się: Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund i Dana Delany.Oprócz Taylora Sheridana, Terence'a Wintera i Craiga Ziska, producentami wykonawczymi "Tulsa King" są m.in.: David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood, a także Keith Cox. Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution."Tulsa King" jest jednym z wielu seriali autorstwa Taylora Sheridana dostępnych w SkyShowtime. Innymi tytułami, za która odpowiada Sheridan są takie produkcje jak chociażby: "1883", "1923", "Mayor of Kingstown", "Lawmen: Bass Reeves", a także "Landman", który pojawi się w serwisie jeszcze w tym roku, czy właśnie produkowany drugi sezon "Lioness", a także wszystkie pięć sezonów kultowego już "Yellowstone".