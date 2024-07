"Must Be the Music" powraca do Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Powrót jednego z bardziej popularnych programów muzycznych w Polsce

• "Must Be the Music" wraca na antenę Polsatu, by ponownie odkrywać i promować największe muzyczne talenty w kraju.

Program "Must Be the Music" na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji. To właśnie w nim narodziły się kariery takich zespołów jak LemON i Enej, które podbiły serca milionów fanów, a zwycięstwo w programie dało im możliwość występowania na największych scenach muzycznych. W "Must Be the Music" debiutowało mnóstwo popularnych dziś artystów. Wśród nich: Dawid Kwiatkowski, Kortez, zespół Red Lips czy Kaśka Sochacka.- mówi Piotr "Lolek" Sołoducha, lider i współzałożyciel zespołu Enej.Właśnie rozpoczyna się casting internetowy do nowej edycji "Must Be the Music". Polsat zaprasza do udziały wszystkich, którzy marzą o muzycznej karierze - wokalistów, instrumentalistów, zespoły, a nawet całe orkiestry. Można wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów. Internetowy casting pod adresem mbtm.polsat.pl