Polsat z prawami do Ligi Europy i Ligi Konferencji na trzy sezony

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA przez kolejne 3 sezony (2024/25-2026/27)

• Nowa formuła zapewni więcej meczów, wzrośnie konkurencyjność rozgrywek. Łącznie w każdym sezonie to 189 meczów Ligi Europy i 153 mecze Ligi Konferencji.

- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu Telewizji PolsatNowy format ligowy zwiększa liczbę drużyn w każdych rozgrywkach i pozwoli fanom nie tylko zobaczyć więcej świetnych meczów, ale także obejrzeć bardzo atrakcyjne spotkania już na wcześniejszym etapie rozgrywek, co nie zawsze zdarzało się w fazie grupowej starego formatu.Jak przekonuje nadawca, nowy format wprowadzi lepszą równowagę konkurencyjną między wszystkimi drużynami, z możliwością gry każdej drużyny z różnymi, atrakcyjnymi przeciwnikami w trakcie rywalizacji w całej fazie ligowej. Nowy format ligowy sprawi, że każdy wynik może radykalnie zmienić pozycję drużyny, aż do ostatniego dnia meczowego tej fazy włącznie. Zwycięstwo lub porażka w ostatnim meczu fazy ligowej może zadecydować o tym, czy dana drużyna automatycznie zakwalifikuje się do najlepszej szesnastki, wejdzie do fazy play-off, czy też zostanie całkowicie wyeliminowana z rozgrywek.Liga Europy UEFA - 189 spotkań w każdym sezonie, z mamy nadzieję polskimi zespołami, jak i m.in. z Manchesterem United, Tottenhamem Hotspur, Olympique Lyon, Athletic Bilbao, Realem Sociedad czy FC Porto będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 8 spotkań z różnymi rywalami - 4 u siebie i 4 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Europy UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA.Liga Konferencji UEFA - 153 spotkania w każdym sezonie, to jedyny europejski puchar, którego nie ma jeszcze w kolekcji londyńska Chelsea FC, a o który zagra razem z m.in. Realem Betis Sewilla czy AC Fiorentiną i, trzymajmy kciuki, naszymi polskimi klubami. Liga Konferencji UEFA będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 6 spotkań z różnymi rywalami - 3 u siebie i 3 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Konferencji UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Europy UEFA.