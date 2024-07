Nowa oferta Polsat Sport Premium. Więcej praw sportowych

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania przez kolejne trzy lata w Polsce nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA.

• Wszystkie mecze będą pokazywane w telewizji i streamingu wyłącznie w kanałach Polsat Sport Premium.

• W nowej ramówce także tenis, lekkoatletyka, wyścigi oraz MMA

Polsat ogłasza zmiany w kanałach Polsat Sport Premium, które do tej pory kojarzone były głównie z rozgrywkami piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od nowego sezonu (2024/25) Liga Mistrzów będzie pokazywana w Canal+. Polsat z kolei nabył prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA.Jak zapowiada nadawca, w odnowionej ramówce Polsat Sport Premium widzowie zobaczą więcej transmisji z prestiżowych światowych i europejskich wydarzeń - m.in.: 342 mecze w sezonie w nowej formule Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA Poza tym Liga Narodów UEFA 2024/2025 oraz 2026/27, a także emocjonująca walka europejskich reprezentacji w kwalifikacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku, jak również do Mistrzostw Europy 2028 w Wielkiej Brytanii i Irlandii w nowej formule. Dodatkowo obszerne transmisje z najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego z cyklu Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu, tenisowe emocje z Hubertem Hurkaczem w ramach turniejów ATP Masters 1000 - 9 turniejów plus ATP Finals - finały całego cyklu oraz ATP 500 - 13 turniejów. Do tego 15 prestiżowych mityngów lekkoatletycznych Diamentowej Ligi, najbardziej prestiżowe gale MMA na świecie, czyli UFC oraz najszybsi motocykliści na świecie w ramach 20 wyścigów Moto GP.Oferta ma być rozwijana i rozbudowywana o kolejne prawa i transmisje. Wszystko w jakości Super HD na dwóch kanałach - Polsat Sport Premium 1 i 2.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat- dodaje Kmita- 189 spotkań w każdym sezonie m.in. z Manchesterem United, Tottenhamem Hotspur, Olympique Lyon, Athletic Bilbao, Realem Sociedad czy FC Porto będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 8 spotkań z różnymi rywalami - 4 u siebie i 4 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1 - 8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Europy UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA.- 153 spotkania w każdym sezonie, to jedyny europejski puchar, którego nie ma jeszcze w kolekcji londyńska Chelsea FC, a o który zagra razem z m.in. Realem Betis Sewilla czy AC Fiorentiną i, trzymajmy kciuki, naszymi polskimi klubami. Liga Konferencji UEFA będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 6 spotkań z różnymi rywalami - 3 u siebie i 3 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Konferencji UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Europy UEFA.- po wakacjach startuje Liga Narodów UEFA w nowej formule. 4 dywizje podzielone na grupy. Będziemy chcieli pokazać wszystkie spotkania na żywo (bez meczów Polski) w formule mecz i rewanż. Liga Narodów została rozszerzona o nową rundę pucharów, która zostanie rozegrana w marcu 2025 roku. Zwycięzcy i wicemistrzowie grup Dywizji A wezmą udział w ćwierćfinałach u siebie i na wyjeździe, a zwycięzcy tych meczów zakwalifikują się do Final Four. W Polsacie Sport Premium m.in. spotkania Francja-Włochy, Francja-Belgia, Belgia-Włochy, Chorwacja-Portugalia, Holandia-Niemcy, Hiszpania-Dania, Hiszpania-Szwajcaria, Czechy-Ukraina, Czechy-Gruzja, Anglia-Irlandia, Austria-Słowenia czy Walia-Turcja.. To będą pierwsze mistrzostwa z udziałem 48 drużyn, rozegrane w 3 krajach, 16 miastach - 11 w Stanach Zjednoczonych, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie. W Polsat Sport Premium będziemy chcieli pokazywać możliwie wszystkie mecze eliminacyjne strefy UEFA, poza meczami Polski. Europa to 12 grup eliminacyjnych po 4 lub 5 zespołów z których awansują zwycięzcy oraz 4 zespoły z drugich miejsc wyłonione w barażach (w poprzednich eliminacjach było 10 grup po 5-6 drużyn). Weźmie w nich udział 16 reprezentacji: 12 z drugich miejsc oraz czterech najlepszych zwycięzców grup z Ligi Narodów.- 9 turniejów ATP Masters 1000 plus ATP Finals - największych po Wielkim Szlemie i 13 turniejów ATP 500, wyłączność w kanałach Polsatu na Wimbledon. Tenis to sport globalny i jeden z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych sportów na całym świecie. W Polsat Sport Premium całodziennie transmisje z Wimbledonu, z najlepszą na świecie liderką rankingu Igą Świątek i najlepszym w historii polskiego tenisa Hubertem Hurkaczem, który jest już na 7 miejscu w światowym rankingu. Więcej spotkań na żywo z 9 turniejów ATP Masters 1000 w Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrycie, Rzymie, Montrealu/Toronto, Cincinnati, Szanghaju i Paryżu oraz ATP Finals w Turynie, a także 13 turniejów ATP 500. Wybrane spotkania również w pozostałych kanałach Polsatu.- Liga Diamentowa - 15 mityngów z wielkimi nagrodami finansowymi i diamentami dla najlepszych. Polsat Sport Premium planuje obszerne, całodzienne transmisje na żywo. Diamentowa Liga to najbardziej prestiżowa seria zawodów lekkoatletycznych z udziałem naszych sportowców. To w sumie 15 mityngów rozgrywanych w miastach na całym świecie.- ponad 20 wyścigów - Formuła 1 na motocyklach - najszybsi i najlepsi motocykliści świata. W Polsat Sport Premium obszerne, całodzienne transmisje na żywo - łącznie z kwalifikacjami - wyścigi najodważniejszych ludzi na motocyklach. Królewskie wyścigi na najszybszych motocyklach - w sumie co najmniej 20 wyścigów w sezonie.- najbardziej renomowane na świecie, profesjonalnie przygotowane i realizowane gale sportów walki, których bohaterami są m.in. Jan Błachowicz i Mateusz Gamrot, a w przeszłości była Joanna Jędrzejczyk - kilkadziesiąt imprez w każdym sezonie, w tym z udziałem polskich wojowników