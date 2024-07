Liga Mistrzów w Canal+. Nowe kanały i oferty z pakietem Super Sport

Łukasz Szewczyk

• Najwięksi piłkarze świata, najlepsze europejskie kluby i najbardziej prestiżowe rozgrywki piłkarskie UEFA wracają na anteny CANAL+.

• Canal+ ogłasza ofertę na Ligę Mistrzów

Piłkarskie święto w Canal+ rozpocznie transmisja z Superpucharu UEFA, który będzie rozgrywany 14 sierpnia. Od 20 sierpnia Klienci Canal+ będą mogli zobaczyć transmisje wszystkich meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. Transmisje fazy ligowej ruszą 14 września.Jak przekonuje nadawca, nowy model rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA zagwarantuje widzom Canal+ większą dawkę piłkarskich emocji już od pierwszej kolejki. Liczba rywalizujących drużyn zwiększy się z 32 do 36, mecze będą rozgrywane w każdym miesiącu od sierpnia do maja, a faza grupowa zostanie zastąpiona fazą ligową. Każda z drużyn rozegra w niej po osiem meczów - cztery u siebie i cztery na wyjeździe, zamiast dotychczasowych sześciu. Począwszy od 1/8 finału rozgrywki będą kontynuowane w dotychczasowym formacie pucharowym. Daje to łącznie 189 spotkań w każdym sezonie, które będzie można zobaczyć na żywo na antenach Canal+. Klienci Canal+ będą mogli dodatkowo zobaczyć wszystkie 14 meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA., który będzie można zobaczyć niebawem w nowej odsłonie pod nazwą Canal+ 360. Kanały będą dostępne w ofercie satelitarnej oraz serwisie streamingowym Canal+ Online.- mówi Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Canal+ Polska.Super Sport to nowy pakiet dodatkowy składający się z siedmiu kanałów Canal+ Extra oraz kolekcji VOD. Pakiet jest oferowany jako opcja dodatkowa do pakietu kanałów Canal+ i gwarantuje dostęp do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA w sezonach 2024/25 - 2026/27, wybranych meczów Ligi Młodzieżowej UEFA oraz Superpucharu UEFA. Kanały z pakietu Super Sport będą dostępne w ofercie telewizji satelitarnej oraz przez internet w serwisie streamingowym CANAL+ online na niemal dowolnym urządzeniu.W skład pakietu Super Sport wejdzie:• Kanałnadawany całą dobą przez satelitę i przez internet w serwisie Canal+ Online• Kanały eventoweuruchamiane na czas rozgrywanych meczów i nadawane przez satelitę oraz przez internet w serwisie Canal+ Online• Dodatkowe kanały eventoweuruchamiane na czas rozgrywanych meczów. Kanały będą dostępne wyłącznie na dekoderach podłączonych do internetu oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online• Kolekcjadostępna na dekoderze podłączonym do internetu i w serwisie Canal+ OnlineWybrane mecze Ligi Mistrzów UEFA będą transmitowane również na jednym z dotychczasowych kanałów wchodzących w skład opcji Canal+. Kanał będzie można zobaczyć niebawem w nowej odsłonie pod nazwą Canal+ 360., ale nie są zainteresowani pełną ofertą transmisji na kanałach Canal+ Extra w ramach pakietu dodatkowego Super Sport.Klienci oferty satelitarnej Canal+ mogą już włączyć pakiet Super Sport w ceniemiesięcznie (w opcji ze zobowiązaniem) i korzystać z niego bez opłat do końca sierpnia tego roku. W opcji bez zobowiązania pakiet Super Sport będzie oferowany w ceniemiesięcznie Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Super Sport dla nowych i obecnych klientów jest posiadanie pakietu telewizji z ofertą kanałów Canal+.W sierpniu pakiet Super Sport trafi również do oferty subskrypcyjnej w serwisie Canal+ Online.Od wtorku (2 lipca 2024 roku) w sprzedaży dostępny jest pakiet Entry+ z pełną ofertą kanałów Canal+ i pakietem Super Sport z Ligą Mistrzów UEFA w cenie łącznej 65 zł miesięcznie. Pakiet Entry+ obejmuje dostęp do 71 kanałów telewizyjnych, a pełna oferta kanałów Canal+ pozwala również śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, wybranych meczów Premier League, LaLiga, NBA czy turniejów tenisowych z cyklu WTA z Igą Świątek.Kanały z pakietu Super Sport będą dostępne również w serwisie Canal+ Online dla abonentów oferty satelitarnej. Serwis jest dostępny bez dodatkowych opłat i pozwala na oglądanie wybranych kanałów z oferty satelitarnej oraz treści na życzenie na niemal dowolnym urządzeniu.Za 10 zł więcej (75 zł miesięcznie) klienci mogą skorzystać z pakietu Entry+ z pełną ofertą kanałów Canal+, pakietem Super Sport z Ligą Mistrzów UEFA oraz kanałami Eleven Sports i Viaplay Medium.