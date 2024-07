"Na kłopoty... Bednarski" na antenie Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• Kino Polska nierzadko kolejny raz zabiera swoich widzów w sentymentalną podróż do przeszłości.

• W lipcu na antenie pojawi się polski serial kryminalny z 1986 roku "Na kłopoty... Bednarski".

"Na kłopoty... Bednarski" to serial, który przedstawia historię prywatnego detektywa działającego na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Tytułowy Bednarski rozwiązuje najtrudniejsze zagadki kryminalne przyszłego Trójmiasta. Podąża on tropem przestępców, ujawnia kombinację zorganizowanych szajek, udaremnia Niemcom ich plany i bierze udział w akcji polskiego wywiadu. Główny bohater to jednocześnie dowcipny i czarujący dżentelmen, który zaplątuje się w niepotrzebne romanse i często popada w kolizję z prawem. Każdy z odcinków jest niezależną fabułą z odrębną historią. W tytułową rolę wciela się Stefan Friedmann.Powrót serialu "Na kłopoty... Bednarski" to doskonała okazja dla nieco starszych widzów, by przypomnieć sobie ulubione produkcje z młodości, a dla młodszych -- by odkryć jedną z pereł polskiej telewizji. Codzienna emisja pierwszego sezonu pozwoli na nowo przeżyć emocje związane z każdym odcinkiem."Na kłopoty... Bednarski" od poniedziałku do piątku o godzinie 18:50 (od 22 lipca 2024 roku) na kanale Kino Polska.