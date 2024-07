Anna Bogusiewicz w Telewizji Puls. Poprowadzi "Taki jest świat"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls odświeża formułę programu informacyjno-kulturalnego "Taki jest świat".

• Poprowadzi go Anna Bogusiewicz.

• Za nadzór merytoryczny programu odpowiada Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko.

- powiedział Dariusz Dąbski, Prezes Telewizji Puls.Program Telewizji Puls "Taki jest świat" to interesujący, barwny i różnorodny przegląd wydarzeń z całego globu. Widzowie mogą zobaczyć w nim nie tylko wiadomości gospodarcze, ale także informacje z życia gwiazd i naukowe ciekawostki. Program pokazuje wszystko, co może widza zainteresować, rozbawić, zainspirować, a nawet czegoś nauczyć.Jesienią "Taki jest świat" wraca do TV Puls w nowej odsłonie. Pojawią się m.in. relacje z wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, wywiady ze znanymi i lubianymi osobistościami, a całość poprowadzi Anna Bogusiewicz. Zostanie odświeżona szata graficzna, logo i dżingiel programu, powstanie dedykowane studio, zostaną też zastosowane rozwiązania technologiczne AI.Anna Bogusiewicz dołączyła do Telewizji Puls 1 lipca w roli prowadzącej program "Taki jest świat". Wcześniej była związana z TVP. Najpierw pracowała w redakcji "Wiadomości" w roli researcherki, na przełomie 2020 i 2021 roku zaczęła prowadzić pasma informacyjne TVP Info, w tym m.in. niektóre wydania "Info Poranka". Jesienią dołączyła do prowadzących "Plan dnia" w TVP Info.