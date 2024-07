Max na lipiec. "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Łukasz Szewczyk

• Max ogłasza nowości na pierwsze tygodnie lipca 2024

SERIALE I PROGRAMY- inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia agenta służb specjalnych, który kradnie tożsamość innemu mężczyźnie. Udając kogoś, kim nie jest robi karierę szpiegowską.Norweski serial komediowy o kryzysie wieku średniego, nagich zdjęciach i samorealizacji.(The Outlaws) - wyjęci spod prawa starają się trzymać z dala od kłopotów - dopóki Rani nie wróci z tajemnicą, narażając wszystkich na niebezpieczeństwo.FILMY- Alain i Diane są razem od 30 lat. Alain chce zrobić dla Diane coś szalonego, co przywróci w niej witalność i pasję.- Film krótkometrażowy inspirowany prawdziwą historią amerykańskiego chłopca, który od najmłodszych lat opowiada o wspomnieniach z poprzedniego życia.- Dwie przesądne osoby, dwa równoległe życia i dziwny dzień, w którym czyjeś małe zabawy mają moc odwrócenia losu.- Kiedy żelazna kurtyna przecina jego małą niemiecką wioskę na pół, byk Peter zostaje oddzielony od swoich 36 krów.- Polina wybiera się w podróż po Europie, aby odzyskać córkę. Przybywając do Belgii z bronią w ręku, odkrywa jednak spokojną rodzinę.- Pewnego dnia w Osace Chisato znika bez słowa. Paul yrusza na świętą górę Koyasan, mając nadzieję, że ją odnajdzie.- Nagrodzona czterema Oscarami opowieść o zdesperowanym prezenterze telewizyjnym, który na wizji wykrzykuje do widzów swój manifest.- W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą - niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci.- Steve McQueen i Faye Dunaway w pełnej napięcia i zaskakujących zwrotów akcji kryminalnej intrydze.- Pełna zapierających dech w piersiach efektów specjalnych historia Godzilli - przerażającego potwora, który symbolizuje japońskie lęki i kompleksy.- Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem.- Godzilla i Kong stają w obliczu kolosalnego zagrożenia ze strony nowych przeciwników i robią wszystko, aby ich powstrzymać.- W widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania.- Idealne życie ojca rodziny rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach mężczyzna znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody podrywacz.- Współczesna historia miłosna o parze, która na skraju rozstania postanawia otworzyć swoje małżeństwo i wejść w związek poliamoryczny.- Na przedmieściach Casablanki ojciec i syn zarabiają na drobnych przestępstwach na rzecz mafii. Pewnego razu dostają zadanie porwania mężczyzny.- Osadzona w latach 30. XX w. opowieść o trójce przyjaciół, którzy znajdują się w centrum jednego z najbardziej szokujących wątków w historii Ameryki.- Bliski dokumentowi, wstrząsający obraz życia więźniów z Carandiru, najcięższego zakładu karnego Brazylii.- Dwoje wyrzutków społecznych, Michèle i Theo, wyruszają w poruszającą i zaskakującą podróż z Orly we Francji do Portugalii.- W postapokaliptycznym świecie dwójka ludzi spotyka się w Londynie i próbuje powstrzymać spisek.- Podczas gdy świat patrzy na lądowanie na Księżycu, facet pracujący w magazynie NASA ma swój mały projekt będący pasją.- Dramat o sile więzi międzyludzkich w burzliwych czasach, którego akcja rozgrywa się w angielskim nadmorskim miasteczku na początku lat 80. XX wieku.- Pewien rybak ginie w tajemniczych okolicznościach na Morzu Północnym. Ludzie obwiniają kapitana, ale jego córka chce udowodnić, że to nie był wypadek.- Grupa druhen pomaga przyjaciółce w przygotowaniach do ślubu. Jedną z planowanych atrakcji ma być wieczór panieński w Las Vegas.- Wędrując przez tajemniczy japoński las, pogrążony w osobistym kryzysie Amerykanin spotyka nieznajomego, który jest ranny i zagubiony. Obydwaj wyruszają w podróż, która zmienia ich życie. Przejmująca historia o miłości i odkupieniu.- Po nagłej śmierci męża Nawal musi walczyć o swoją część spadku, aby ocalić córkę i dom.- Inteligentna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Zdobywca Oscara Warren Beatty jako pełen uroku fryzjer, który romansuje ze swoimi klientkami.- Hellboy i jego zespół wyrzutków muszą stawić czoła siłom ciemności w ostatecznej bitwie dobra ze złem.- Rok 1947. Na plaży w Normandii Madeleine, kelnerka i młoda matka, spotyka François, zamożnego studenta. Para tworzy kruchy, ale pełen miłości związek.- Pewnego gorącego lata 17-letnia Purdey jej młodszy brat Makenzy wchodzą w burzliwy okres dorastania.DOKUMENTY- Prawnicy, prawodawcy i sygnaliści łączą siły, aby pokonać amerykański przemysł zajmujący się prowadzeniem placówek dla problematycznej młodzieży.- Trzej nowojorczycy tworzą pierwszy zespół graczy e-sportowych z porażeniem czterokończynowym.- Zdobywczyni Oscara®, aktorka i gwiazda filmowa, Faye Dunaway, opowiada o przeżytych triumfach i wyzwaniach w pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym o sobie, legendzie Hollywood.Lipcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 lipca)• od 1 lipcaNowe otwarcieAnneHipersądniMały BerlinNie spocznęBrzmienie wodySiećOpowieść podręcznejAfera Thomasa CrownaCrime Gone Viral V, odc. 1-2Paris La vie Sportive, odc. 1-2• od 3 lipca4th of August: An Olympic Oddysey• od 4 lipcaGodzillaGodzilla II: Król potworówGodzilla i Kong: Nowe imperiumGodzilla vs. KongKocha, lubi, szanuje• od 5 lipcaDoppelgänger. SobowtórCzworo małych dorosłychSforaAmsterdamCarandiruMarginesThe World's EndZabójcze maszynyRozpryskImperium światłaThe HummingbirdDoppelganger. SobowtórNorweska MILF, odc. 1-8• od 6 lipcaAnton Palzer: Breaking the CycleThe Next CentimeterSocond to None• od 7 lipcAthletes to Watch: Paris 2024Ciao House, odc. 1• od 10 lipcaTrailblazers, odc. 1-15OQs, odc. 1-8Olympic Stories, odc. 1-4• od 11 lipcaGwiezdne morzeDruhnyPiekło nastolatków: obozy poprawcze w Ameryce, odc. 1-3Wyjęci spod prawa III, odc. 1-5Quad Gods: Gra o wszystkoOn the Case with Paula Zahn XXIV, odc. 1-16• od 12 lipcaMorze drzewBogu dzięki, chłopiecSzamponHellboy: Złota armiaCzas na miłośćW domu pada deszczChevalierWild & Weird America, odc. 1-2• od 14 lipcaFaye• od 15 lipcaSW'24 - Monster Hammerheads Species X Special