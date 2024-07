Piotr Żak prezesem Telewizji Polsat

Łukasz Szewczyk

• Piotr Żak został wybrany Prezesem Zarządu Telewizji Polsat.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Zarządu Telewizji Polsat na nową kadencję. Obok nowego Prezesa Zarządu, którym jest Piotr Żak, w skład Zarządu w randze Członków Zarządu wchodzą: Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka i Katarzyna Wyszomirska- Wierczewska.Piotr Żak obejmując funkcję Prezesa Zarządu, podjął decyzję o rezygnacji z zasiadania w Radach Nadzorczych Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu (przez ostatnie kilka miesięcy Piotr Żak był oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu).Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne na University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.Od marca 2016 roku zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. Od 16 stycznia 2024 roku do początku lipca 2024 roku Piotr Żak był pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Telewizji Polsat i pozostawał jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład rad nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat S.A., spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Polsat Plus. W kwietniu 2019 roku został powołany do rady nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w radach nadzorczych Asseco Poland S.A. oraz Mobiem Polska Sp. z o.o., a od listopada 2020 roku także w radzie nadzorczej Grupy Interia.pl Sp. z o.o. W maju 2021 roku został powołany do rady nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o. Od grudnia 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski Sp. z o.o. W marcu 2022 roku został powołany do rady nadzorczej ZE PAK S.A. Od stycznia 2023 roku zasiada w radach nadzorczych spółek Interia.pl, Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-Polska Czysta Energia.