Rusza wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Koncerty TVP2

• Osiem tygodni, osiem miast, osiem rodzinnych pikników i koncertów - rusza wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską".

Inaugurujący trasę koncert już w sobotę 13 lipca w Zakopanem, a kolejne to: Racibórz (20.07), Elbląg (27.07), Poddębice (3.08), Chorzów (10.08), Białystok (17.08), Tarnów (24.08) i Grudziądz (31.08). W każdym z miast, co sobotę: wakacyjne studio Pytania na Śniadania, audycja Lato z Radiem, bieżące relacje w Radiowej Jedynce i TVP Info, a o 20.00 koncert transmitowany przez TVP2.Kombii, LemOn, Sarsa, Lady Pank, Zakopower, Big Cyc, Stachursky, Wilki, Afromental, Ania Dąbrowska, Piersi, Papa D., Ania Wyszkoni, Józefina i Skubas, Urszula, Małgorzata Ostrowska - to tylko kilka wybranych nazwisk z długiej listy artystów, którzy wystąpią w ramach trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Gospodarzami koncertów będą dziennikarze radiowej Jedynki i TVP2.W każdym z miast znajdujących się na trasie "Lata z Radiem i Telewizją Polską", już od godz. 7:30 będzie można spotkać ekipę "Pytania na śniadanie" i zobaczyć, jak powstaje poranny program TVP2. Będzie to także wyjątkowa okazja, aby poznać prowadzących, reporterów i kucharzy znanych z "Pytania", wspólnie pogotować oraz porozmawiać na tematy nurtujące widzów i lokalną społeczność.Dziennikarzy radiowej Jedynki będzie można spotkać w studiu plenerowym Polskiego Radia. O godz. 9.00 zabrzmi "Polka Dziadek", która tradycyjnie rozpoczyna audycję - "Lato z radiem". Po jej zakończeniu, punktualnie o godz. 12:00, w każdym z miast rozpoczną się Pikniki Rodzinne radiowej Jedynki - pełne atrakcji dla całych rodzin. Tradycją "Lata z Radiem" jest również maskotka - w tym roku jest to wydra, zwierzę nieodłącznie kojarzące się z wodą, która jest motywem przewodnim tegorocznej audycji.Relacje z trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można śledzić w TVP Info i radiowej Jedynce. W każdą sobotę od godz. 11:00 do 17:00 planowane są wejścia "na żywo" z miast-gospodarzy. Reporterzy TVP Info spotkają się z mieszkańcami, zapytają czym żyją lokalne społeczności, poruszą tematy ekologii, turystyki, bezpieczeństwa w czasie wakacji i porozmawiają z muzycznymi gwiazdami. Dzień wcześniej, w piątki o 18:30 twórcy programu "Polska bliżej" na antenie TVP Info przyjrzą się sprawom ważnym i trudnym z perspektywy ludzi mieszkających w danym regionie.