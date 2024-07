Serial "Malanowski. Nowe rozdanie" od września w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Już wiadomo, że serial o słynnym detektywie Malanowskim doczekał się swojej kontynuacji.

• W rolę tytułowego Malanowskiego wcieli się znany aktor - Andrzej Grabowski, który zagra brata słynnego detektywa.

• Emisja serialu "Malanowski. Nowe rozdanie" od września w Polsacie

"Malanowski. Nowe rozdanie" - to tytuł głośnego serialu o detektywie Malanowskim. Serial w nowoczesnej odsłonie będzie wznowieniem produkcji po śmierci grającego główną rolę Bronisława Cieślaka. Schedę po aktorze przejmie Andrzej Malanowski (w tej roli Andrzej Grabowski) - brat Bronisława Malanowskiego. Andrzej zostaje właścicielem biura detektywistycznego i zaczyna oficjalnie nim kierować.Serial kryminalny "Malanowski. Nowe rozdanie" to opowieść o grupie detektywów mierzących się w swojej codziennej pracy z tajemniczymi sprawami, które pełne są nieoczekiwanych zwrotów akcji i niejasnych okoliczności, a prawda ukryta jest gdzieś pod płaszczykiem pozornie oczywistych faktów. Choć niektóre historie wydają się trywialne, ukrywają w sobie tragiczne i złożone ludzkie dramaty.W rozwiązywaniu zagadek Andrzejowi Malanowskiemu będą towarzyszyć dwa duety detektywów. W tych rolach zobaczymy Annę Lucińską i Wacława Warchoła, a także Marka Krupskiego oraz Magdalenę Dwurzyńską.Zdjęcia do serialu w reżyserii Szymona Jakubowskiego i Łukasza Łukasika realizowano między innymi w Hiszpanii. Producentem jest Constantin Entertainment Polska.