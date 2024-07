Bundesliga wraca do Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do transmitowania w Polsce piłkarskich rozgrywek Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25.

- powiedział Patryk Mirosławski, COO ELEVEN SPORTS.Porozumienie zawarte z Bundesliga International przewiduje, że w rundzie wiosennej sezonu 2024/25, która wystartuje w styczniu 2025 roku, ELEVEN SPORTS będzie mógł transmitować w każdej kolejce pięć najważniejszych meczów Bundesligi i wybrane starcia 2. Bundesligi. Ponadto umowa gwarantuje stacji wyłączne prawa do pokazywania spotkań obu lig od początku rozgrywek 2025/26 do sezonu 2028/29 włącznie.- dodaje Peer Naubert, International Chief Marketing Officer Bundesligi.Dzięki pozyskaniu praw do Bundesligi i 2. Bundesligi ELEVEN SPORTS zaoferuje swoim widzom dużą dawkę najlepszego niemieckiego futbolu. Do końca sezonu 2025/26 stacja posiada wyłączne prawa do transmitowania w naszym kraju także rozgrywek o DFB-Pokal (Puchar Niemiec). W zmaganiach za naszą zachodnią granicą biorą udział takie gwiazdy piłki nożnej jak Harry Kane, Florian Wirtz, Serhou Guirassy, Jamal Musiala, Leroy Sané, Loïs Openda, Niclas Füllkrug czy Dani Olmo. W drużynach Bundesligi i 2. Bundesligi występują także polscy zawodnicy, tacy jak choćby Jakub Kamiński, Kamil Grabara, Robert Gumny, Dawid Kownacki, Michał Karbownik, Tymoteusz Puchacz, Marcin Kamiński czy Łukasz Poręba.