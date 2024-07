TOYA wprowadzi Pakiet Olimpijski z dostępem do ośmiu kanałów Eurosportu

Łukasz Szewczyk

• Warner Bros. Discovery w Polsce i TOYA połączyły siły i nawiązały współpracę w zakresie transmisji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

• W ramach umowy klienci operatora zyskają dostęp do ośmiu okazjonalnych kanałów Eurosportu, które będą w całości poświęcone wydarzeniom sportowym w Paryżu.

Na czas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu TOYA wprowadzi Pakiet Olimpijski składający się z ośmiu kanałów okazjonalnych Eurosportu - siedem w jakości HD i jeden w jakości 4K. Dzięki współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce, klienci operatora zyskają dostęp do ponad 830 godzin wysokiej jakości transmisji z jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Specjalne kanały Eurosportu pokażą relacje zawodów z różnych dyscyplin sportowych z polskim komentarzem, w tym uwielbianych przez polskich widzów rozgrywek z tenisa, piłki nożnej, koszykówki, sportów walki, piłki ręcznej czy siatkówki. W kanale w jakości 4K transmitowana będzie ceremonia otwarcia i zakończenia igrzysk, a także najważniejsze wydarzenia z udziałem polskich sportowców.- podkreśla Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President - Revenue, Warner Bros. Discovery w Polsce.- mówi Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny TOYA.Oferta okazjonalnych kanałów Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie zawierać:• 150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfaRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobęWszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30Najlepsze mecze z głównego kortu Roland-Garros• 75 godzin transmisji piłki nożnejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 105 godzin transmisji koszykówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 123 godziny transmisji piłki ręcznejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 130 godzin transmisji siatkówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachTydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksuTydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu• 90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznegoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie)Relacje dostępne przez całą dobęTransmisje od godz. 9:30 to 23:00Widzowie mogą spodziewać się także ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu w jakości 4K, w tym: ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki (67 godzin), siatkówki (32 godziny), pływania (28 godzin), kolarstwa / kolarstwa torowego (19 godzin), judo (14 godzin), gimnastyki artystycznej (14 godzin) i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, triathlonu czy piłki wodnej.Wcześniej umowy na dostęp do olimpijskich kanałów Eurosportu zawar