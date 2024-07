"To zawsze Agatha". Nowy serial z uniwersum Marvela jesienią w Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kathryn Hahn powraca jako Agatha Harkness w serialu "To zawsze Agatha".

• Premiera od września w Disney+

"To zawsze Agatha" w Disney+ / Fot. Disney+

Disney+ opublikował zwiastun i plakat nadchodzącego serialu Marvel Television "To zawsze Agatha". Główną bohaterką serialu jest Agatha Harkness (w tej roli Kathryn Hahn), znana z produkcji Marvel Studios "WandaVision". Agatha wyrusza w niebezpieczną, tajemniczą przygodę pełną prób i udręk. Showrunner Jac Schaeffer, który był twórcą "WandaVision", reżyseruje odcinek pilotażowy.Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.Oprócz Kathryn Hahn w "To zawsze Agatha" występują: Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone i Aubrey Plaza.Producentami wykonawczymi są: Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos i Jac Schaeffer, a za reżyserię odpowiadają: Jac Schaeffer, Rachel Goldberg i Gandja Montiero.Premiera dwóch pierwszych odcinków "To zawsze Agatha" od 19 września 2024 roku wyłącznie w Disney+.