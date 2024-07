Finałowy sezon "Umbrella Academy" w sierpniu w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Czy członkowie Akademii Umbrella będą w stanie połączyć siły, aby ostatecznie pokonać przeciwności losu?

• Netflix uchyla rąbka tajemnicy i prezentuje zwiastun oraz plakat czwartego sezonu "The Umbrella Academy".

Plakat promujący finałowy sezon "Umbrella Academy" w Netflixie / Fot. Netflix

"The Umbrella Academy" to serial oparty na serii komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya oraz zilustrowanych przez Gabriela Bá, których wydawcą jest Dark Horse Comics. Serial jest produkowany przez studio UCP, dział Universal Studio Group, na zlecenie Netflix. Co w finałowym sezonie?Po kulminacyjnej rozgrywce w Hotelu Nicość, która doprowadziła do całkowitego zresetowania osi czasu, rodzeństwo Hargreevesów rozproszyło się po świecie. Pozbawieni mocy wszyscy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nauczyć się sami sobie radzić -- co im się udaje z bardzo różnym skutkiem. Jednak pułapek ich niesamowitego nowego świata nie można dłużej ignorować. Ich ojciec Reginald, cały i zdrowy, wychodzi z cienia i ujawnia się jako zarządca potężnego i nikczemnego imperium biznesowego. Tajemnicze stowarzyszenie znane jako "Strażnicy" organizuje tajne spotkania, a jego członkowie wierzą, że rzeczywistość, w której żyją, jest kłamstwem i nadchodzi moment rozliczenia. Otoczona przez dziwne, spiskujące nowe siły Akademia Umbrella musi zjednoczyć się po raz ostatni -- i zaryzykować zachwianiem niepewnego pokoju, dla którego wszyscy tak wiele poświęcili -- aby w końcu wszystko naprawić.