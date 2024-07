Nowy serial "Landman" od 20 listopada w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• Kolejne dzieło Taylora Sheridana jesienią w SkyShowtime

Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial "Landman" to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na 11-odcinkowym podcaście "Boomtown". To historia opowiadana z dwóch perspektyw - pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.Główną rolę zagrał laureat Oscara Billy Bob Thornton. Oprócz niego w serialu zagrali: Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (Głos serca), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (Ashley Garcia i jej rozszerzający się wszechświat) i Demi Moore (Konflikt: Capote kontra socjeta). Gościnnie w serialu wystąpili: Jon Hamm (Mad Men), Andy Garcia (seria Niezniszczalni) i Michael Peña (Bogowie ulicy).Producentami wykonawczymi serialu są: Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman i Stephen Kay. Rolę producentów wykonawczych pełnili również Dan Friedkin i Jason Hoch - (Imperative Development LLC) oraz J.K. Nickell i Megan Creydt - (Texas Monthly). Peter Feldman jest współproducentem wykonawczym. Serial dystrybuowany jest przez Paramount Global Content Distribution.W dniu premiery będzie można oglądać dwa pierwsze odcinki, a następnye osiem będzie można oglądać co tydzień w środy.Kolejna już produkcja nominowanego do Oscara Taylora Sheridana "Landman" została zrealizowana przez MTV Entertainment Studios, 101 Studios i wytwórnię Sheridana - Bosque Ranch Productions.