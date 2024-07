Kryminalny serial "Most zbrodni" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Serialowa premiera w Disney+

"Most zbrodni" oparty jest na książce uznanej autorki Rebekki Godfrey i opowiada prawdziwą historię czternastoletniej Reeny Virk (Vritika Gupta), która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Ośmioodcinkowy serial przedstawia historię odkrywania prawdy o jej brutalnym zabójstwie.Oczami Godfrey (Riley Keough) i lokalnej policjantki (Lily Gladstone) oglądamy przedstawiony w serialu tajemny świat młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo i odkrywamy przy tym zaskakujące fakty o nieprawdopodobnym zabójcy.W serialu występują: nominowana do Oscara za rolę w filmie "Czas krwawego księżyca" - Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry, Javon "Wanna" Walton, Izzy G., Aiyana Goodfellow, Ezra Faroque Khan oraz Archie Panjabi oraz Riley Keough.Osiem odcinków można od 10 lipca oglądać w Disney+.