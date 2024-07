TVN zapowiada Top of the Top Sopot Festival 2024

Łukasz Szewczyk

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival odbędzie się między 19, a 22 sierpnia 2024 roku. Każdego dnia Opera Leśna rozbrzmiewać będzie dźwiękami utworów najpopularniejszych polskich wykonawców. Wśród artystów, którzy wystąpią przed sopocką publicznością i widzami TVN będą między innymi: Ewa Bem, Urszula, Felicjan Andrzejczak, De Mono, Kayah, Sarsa, Kępiński >|< Kowalonek, Andrzej Rybiński, Wilki, Enej, Margaret, Blue Cafe, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Wiktor Dyduła, Kasia Kowalska, Natalia Szroeder i Rubens.Koncert pierwszego dnia będzie nie tylko widowiskiem muzycznym. Dzięki wyjątkowej scenografii, choreografii i prowadzących będzie to również niezapomniany spektakl stworzony przy użyciu najnowszych technologii. W tym roku po raz kolejny młodzi artyści zawalczą o statuetkę Bursztynowego Słowika. Drugiego dnia festiwalu w konkursie udział wezmą Marta Bijan, Teo Tomczuk, Arek Kłusowski, Oskar Cyms, Carol Markovsky, Paula Biskup oraz Zalia. Trzeciego wieczoru w Operze Leśnej wystąpią artyści, którzy wykonają znane utwory w zaskakujących aranżacjach. Na scenie pojawią się również wyjątkowi goście - gwiazdy stacji TVN. Festiwal zakończy koncert z towarzyszeniem orkiestry.Cały festiwal będzie można oglądać na żywo na antenie TVN.