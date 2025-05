Kanał CBS Europa zmieni się na FILM CAFE

Łukasz Szewczyk

• Spółka AMC Networks International - UK ogłosiła, że nazwa filmowego CBS Europa zostanie zmieniona na Film Cafe.

• Kanał jest dostępny wyłącznie w Polsce i jest własnością CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, spółki joint venture z Paramount Global.

21 sierpnia 2024, w ramach rebrandingu powstanie nowa, bardziej przejrzysta identyfikacja wizualna z logo w otwartej ramce, które jest obecne w szerszym portfolio kanałów AMC Networks International. Z myślą o dotychczasowych widzach, w nowej oprawie wizualnej zostaną zachowane znane im kolory CBS Europa, a zmieniona nazwa kanału ma na celu lepsze odzwierciedlenie jego zawartości programowej oraz dotarcie do nowych odbiorców.- mówi Sam Rowden, VP, Content Group.Kanał, który zadebiutował w Polsce w 1999 roku, zachowa swoją dotychczasową, sprawdzoną strategię programową. Każdego dnia Film Cafe będzie nadal emitować popularne, wprawiające w dobry nastrój filmy z udziałem gwiazd Hollywood - od najnowszych romansów i klasykę światowego kina z nieśmiertelnymi komediami z Louisem de Funesem i Elvisem Presleyem po filmy familijne, a wśród nich animacje dla rodzin. W najbliższym czasie na będzie można zobaczyć m.in. następujące produkcje: "Cudowni chłopcy", "Jednakowo inni", "Upiorne święto", "Cała prawda o Szekspirze", "Odważ się zdobyć faceta", "Stani Ollie" oraz "Tamte dni, tamte noce".Nowa identyfikacja wizualna została opracowana we współpracy z Second Home Studios oraz zespołem kreatywnym AMCNI UK, a rebranding jest wsparty kampanią marketingową obejmującą działania na antenie i w mediach cyfrowych.