"Przedwojnie". Nowy podcast TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (11 lipca) premiera nowego podcastu TOK FM zatytułowanego "Przedwojnie".

• Jego autorem jest Maciej Miłosz, który wraz z ekspertami zastanawia się nad wojennymi scenariuszami dla Europy

"Przedwojnie" to cotygodniowy cykl podcastów, który porządkuje wiedzę o wojnie i potencjalnych zagrożeniach. Czy zbliża się do nas pełnoskalowy konflikt zbrojny? Na ile realny jest w najbliższym czasie atak Rosji z użyciem broni jądrowej? Jak wygląda wojna hybrydowa, którą już można obserwować w Europie? Po czym poznać nadchodzącą wojnę? Jak może zareagować NATO na atak na jedno z państw członkowskich? To tylko niektóre z pytań, które zada Maciej Miłosz w podcaście "Przedwojnie". Odpowiedzi na nie poszuka w rozmowach z ekspertami, a czasem politykami i wojskowymi.Pierwszy odcinek "Przedwojnia" zostanie udostępniony dla wszystkich 11 lipca. Następnych będą mogli wysłuchać subskrybenci TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Premiery nowych odcinków w kolejne wakacyjne czwartki.Za postprodukcję podcastu odpowiada Bartosz Dąbrowski, zaś grafikę przygotowała Karolina Klawińska. Producentką jest Magda Birecka. Maciej Miłosz to dziennikarz od lat zajmujący się wojskiem i obronnością. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.