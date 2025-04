Serial "Teściowie 2" już jesienią w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w Polsacie drugi sezon serialu "Teściowie"

• Dalsze, zabawne perypetie Nagórskich, Ledwoniów i ich dzieci w wykonaniu znanych aktorów, m.in. Jolanty Fraszyńskiej, Joanny Kurowskiej, Julii Wieniawy, Cezarego Pazury, Cezarego Kosińskiego i Ignacego Lissa.

• Do obsady dołączyli także m.in. Katarzyna Żak, Andrzej Nejman i Kinga Jasik oraz gościnnie Daniel Olbrychski.

"Teściowie" to lekka, ponadczasowa opowieść o różnicach międzypokoleniowych. Jest zabawnie tym bardziej, że w tej historii ścierają się dwie pary o różnych światopoglądach i wartościach - posiadacze dojrzewalni bananów, dorobkiewicze - Violetta (Joanna Kurowska) i Zenon (Cezary Pazura) Nagórscy oraz skromni, Dorota (Jolanta Fraszyńska) i Roman (Cezary Kosiński) Ledwoniowe. Do tego ciągłych kłopotów dostarczają im ich dzieci - Andżelika (Julia Wieniawa) i Lucjan (Ignacy Liss). Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.Akcja pierwszego sezonu "Teściów" zbudowana jest wokół związku Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss), którzy nie widzą poza sobą świata. Pierwsze spotkanie ich rodziców Ledwoniów i Nagórskich to zderzenie, które uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń.Po wielu perypetiach - w drugim sezonie rodzinę Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżyją nieudany ślub, a ponieważ życie nie znosi próżni, wkrótce i Lucek i Andżela zaczną układać sobie życie na nowo. Tymczasem za ich rodzicami nie tylko będą się ciągnąć stare kłopoty, ale dojdą nowe - biznesy zawisną na włosku, dojdą nieporozumienia małżeńskie i rodzinne. W obsadzie pojawią się kolejne gwiazdy: Katarzyna Żak, Andrzej Nejman i Kinga Jasik. Ich bohaterowie mocno zamieszają, wprowadzając sporo komplikacji, ale dostarczą przy tym mnóstwo dobrej zabawy. Gościnnie zobaczymy również Daniela Olbrychskiego."Teściowie" to serial, który powstał na zlecenie Telewizji Polsat przy współpracy firmy wykonawczej TFP. Reżyseria: Grzegorz Kuczeriszka, scenariusz: Krzysztof Jaroszyński, zdjęcia: Grzegorz Kuczeriszka.