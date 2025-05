Dwa życia. Dwie historie. Dzielił je tylko mur. "Cień komendanta" w Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Cień komendanta" to poruszający dokument opowiadający historię rodziny Rudolfa Hössa, która musi zmierzyć się z dziedzictwem jakie zostawił im ojciec i dziadek oraz jednocześnie komendant zarządzający obozem zagłady w Auschwitz.

• Premiera na platformie Max

Rudolf Höss był komendantem zarządzającym obozem w Auschwitz od maja 1940 do listopada 1943 roku. Przez ten czas zaplanował i zorganizował śmierć ponad miliona Żydów.Film dokumentalny "Cień komendanta" pokazuje historię Hansa Jürgena Hössa, 87 - letniego syna komendanta, który musi zmierzyć się z dziedzictwem pozostawionym przez swojego ojca. Kiedy Hans był małym chłopcem cieszył się szczęśliwym dzieciństwem w willi stojącej tuż za murami obozu w Auschwitz i nie zdawał sobie sprawy z tego co dzieje się w jego sąsiedztwie. W tym samym czasie żydowska wiolonczelistka Anita Lasker - Wallfisch dosłownie grała o swoje życie w obozie.Osiem dekad później Hans i Anita spotykają się w Londynie. W tym przejmującym spotkaniu uczestniczą też ich dzieci Kai Höss oraz Maya Lasker - Wallfisch. Jak będzie wyglądała rozmowa czwórki bohaterów z tak odmiennym rodzinnym dziedzictwem i doświadczeniem życiowym?"Cień komendanta" to także historia relacji córki z matką oraz ojca z synem, rozwijających się w cieniu wydarzeń w obozie w Auschwitz, które odcisnęły piętno nie tylko na tych dwóch rodzinach, ale miały wpływ na całe pokolenia. To opowieść o miłości, poczuciu winy, wybaczaniu, ale też nadziei, akceptacji i współczuciu.Film przedstawia także oryginalne fragmenty z zapomnianej autobiografii Rudolfa Hössa napisanej krótko przed jego egzekucją.Premiera dokumentu "Cień komendanta" 19 lipca w serwisie MaxŻycie Hössa i jego rodziny zostało pokazane także w głośnym i nagrodzonym dwoma Oscarami filmie fabularnym "Strefa interesów". Tę produkcję już niebawem będzie można zobaczyć także w serwisie Max.