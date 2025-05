Sierpień w Kino Polska. Filmy o Powstaniu Warszawskim i klasyki

Łukasz Szewczyk

• W sierpniowej ramówce Kino Polska pojawią się filmy poświęcone m.in. Powstaniu Warszawskiemu czy Bitwie Warszawskiej 1920 r.

• Na widzów czekać będą takie klasyki, jak "Janosik", "Wiosna, panie sierżancie" czy "Demony wojny wg Goi".

1 sierpnia obchodzona będzie 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji na antenie kanału Kino Polska pojawią się dwa filmy nawiązujące do tego jubileuszu. Oba noszą tytuł "Powstanie Warszawskie".Pierwszy z dwóch obrazów "Powstanie Warszawskie" (1994) (emisja 1 sierpnia o godz. 16:00) to dokument w reżyserii Witolda Zadrowskiego, który przedstawia wspomnienia uczestników: prof. Aleksandry Gieysztor, która kierowała Wydziałem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, oraz Tadeusza Żenczykowskiego, szefa Wydziału Propagandy AK. Drugim filmem z cyklu jest "Powstanie Warszawskie" (2014) (emisja 1 sierpnia o godz. 22:30) w reżyserii Jana Komasy. To wyjątkowy dramat non-fiction, zmontowany w całości z autentycznych materiałów dokumentalnych. Historia dwóch młodych reporterów, świadków powstańczych walk, ukazana jest poprzez oryginalne kroniki filmowe z sierpnia 1944 roku.1 sierpnia warto zwrócić uwagę również na film "Joanna" (2010) (emisja 1 sierpnia o godz. 20:00) w reżyserii Feliksa Falka. To wzruszająca historia kobiety, która podczas okupacji przygarnia małą dziewczynkę, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo zmieni to jej życie.15 sierpnia rozpoczyna się długi weekend w Kino Polska, który przyniesie kolejną dawkę filmowych hitów z pogranicza komedii, przygody i historii.Tuż po godz. 12:00 widzowie zaczną od klasyka - "Wiosna, panie sierżancie" (1974) (emisja 15 sierpnia o godz. 12:25). To ostatnia komedię wyreżyserowaną przez Tadeusza Chmielewskiego, reżysera słynnego "Nie lubię poniedziałku". Film opowiada o perypetiach sierżanta MO, Władysława Lichniaka, który przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Mieszkańcy miasteczka starają się mu pomóc, wprowadzając ciszę i zakaz spożywania alkoholu... Komedia ta, pełna ciepła i życzliwości, pokazuje, jak wspólnota może wspierać swoich członków w trudnych chwilach.Tego dnia widzowie będą mogli zobaczyć słynny "1920. Bitwa Warszawska" (2014) (emisja 15 sierpnia o godz. 20:00) w reżyserii Jerzego Hoffmana. To spektakularny fresk historyczny zrealizowany w technologii 3D, przedstawiający jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Film ukazuje zmagania wojenne z 1920 roku, w których Polacy odnieśli zwycięstwo nad bolszewikami, decydując o losach Europy. W obsadzie znalazły się gwiazdy polskiego kina, takie jak Borys Szyc, Łukasz Garlicki i Natasza Urbańska.Późnym wieczorem pojawi się z kolei film "Demony wojny wg Goi" (1998) (emisja 15 sierpnia o godz. 22:40) w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Dramat wojenny osadzony w realiach wojny w byłej Jugosławii, gdzie oddział majora Kellera, wchodzący w skład międzynarodowej misji pokojowej NATO, staje przed trudnymi wyborami.