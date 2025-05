Zmiany w nowej edycji show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2024 roku na antenie telewizji Polsat nowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

• Na widzów programu czeka sporo zmian

W roli nowej prowadzącej, u boku Macieja Rocka zabłyśnie Agnieszkę Hyży. Para prezenterów zna się od lat i ma za sobą niezliczoną ilość wspólnych występów. Ich przyjaźń jest gwarancją doskonałej współpracy i obietnicą kolejnego sukcesu, tym razem na scenie najlepszego muzycznego show.Jury poszerzyło skład. Obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiądą aż2 osoby. Do ich zacnego grona dołączy Justyna Steczkowska, fenomenalna piosenkarka, skrzypaczka, prezenterka i jurorka oraz Stefano Terrazzino, uwielbiany przez widzów uczestnik ostatniej edycji "Najlepsi". Ta para ma już za sobą udaną współpracę taneczną w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie w szóstej edycji zajęli drugie miejsce.Wśród uczestników zobaczymy jak zawsze znanych i lubianych. Niezwykłym metamorfozom poddadzą się: wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i osobowość medialna - Patrycja Kazadi, producentka muzyczna piosenkarka, autorka hitu "Zakręcona" - Reni Jusis, Barbara Wypych, absolwentka szkoły muzycznej, wielokrotnie nagradzana aktorka filmowa i teatralna oraz Joanna Osyda - aktorka teatralna i serialowa, znana min. z głównej roli w serialu "Majka". Męskie grono zasilą: Bartek Wrona, wokalista pierwszego polskiego boysbandu Just 5, Damian Kret - młody aktor, serialowy Wojtek z ostatniego hitu Polsatu "Bracia", a także Jakub Szyperski - aktor musicalowy, dubbingowy i teatralny. Stawkę zamknie Aleksander Sikora, osobowość medialna i prezenter telewizyjny, który szkolił swój głos, śpiewając amatorsko w jednym z Teatrów Muzycznych w Krakowie.