Nowe show "Cudowne lata" jesienią w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Milenialsi i Boomerzy. Dzielą ich wiek i doświadczenia, łączy - chęć do międzypokoleniowej rywalizacji z przymrużeniem oka.

• Ruszyły zdjęcia do nowego, rozrywkowego programu TVP "Cudowne lata".

• W roli prowadzącej zobaczymy Barbarę Kurdej-Szatan.

• Premiera show jesienią w TVP2

Barbara Kurdej-Szatan prowadzącą show TVP "Cudowne lata" / fot. Waldemar Kompała

Kto umie się lepiej bawić? Boomerzy czy Milenialsi? Kto wie więcej o życiu? Czyja muzyka jest bardziej nośna, a wspomnienia - bardziej kolorowe? Drużynę Boomerów zasilą topowi polscy muzycy, sportowcy, aktorzy, kabareciarze, dziennikarze i osobowości medialne. Drużynę Milenialsów - popularni influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. Skład drużyn będzie się zmieniać co tydzień.- mówi Barbara Kurdej-Szatan. -- dodaje.Boomerów i Milenialsów reprezentować będą uczestnicy o odmiennych zainteresowaniach zawodowych i umiejętnościach. Dzięki temu każda z drużyn będzie miała szansę sprostać bardzo różnym wyzwaniom, jakie napotkają w programie.Rytm odcinka będą wyznaczać kolejne rundy, m.in. "Hity z satelity", w której posłuchamy ulubionych przebojów z młodości Boomerów i Milenialsów oraz wspomnień z nimi związanych, "Kiedy to było?", w której uczestnicy będą musieli wrócić pamięcią do głośnych wydarzeń ze świata, porywająca do tańca konkurencja "Let's dance!", "Opole", czyli zabawa karaoke, połączona z przeglądem niezapomnianych występów z opolskiego festiwalu, kategoria wiedzowa "SuperQuiz", "Czyj to telefon?", w której uczestnicy na podstawie informacji zapisanych w smartfonie (zdjęć, kontaktów, wiadomości, muzyki) będą odgadywać właściciela urządzenia oraz "Gwiazda łączy pokolenia" - runda z udziałem gościa specjalnego. Co tydzień w programie pojawią największe gwiazdy polskiej estrady, których twórczość znają i kochają i starsi i młodsi.Ważną rolę w programie odegra też publiczność, która będzie mieć realny wpływ na wyniki wybranych konkurencji. Istotnym motywem w programie będą też materiały dodatkowe: zarówno archiwalia, jak i współczesne formy popularne wśród użytkowników mediów społecznościowych i miłośników najnowszych technologii."Cudowne lata" to atrakcyjne połączenie elementów teleturnieju, programu muzycznego, widowiska tanecznego, a nawet talk-show. Tematyczna różnorodność, charyzmatyczni uczestnicy, nowoczesna, dynamiczna formuła, dużo humoru i element rywalizacji - wszystko to sprawia, że na "Cudowne lata" warto czekać.Na antenie Telewizji Polskiej program zagości jesienią - premiera w piątek (6 września) o godz. 20.50 na antenie TVP2.Show jest adaptacją głośnego cyklu "Boomerissima", który zdobył ogromną popularność we Włoszech. Producentem wykonawczym programu jest Endemol Shine Polska należący do międzynarodowej grupy produkcyjnej Banijay, która jest właścicielem formatu.