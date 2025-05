"Wyfrunięci" od sierpnia w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime zapowiada premierę animowanego hitu filmowego dla całej rodziny "Wyfrunięci"

Rodzinie Mallardów odrobinę doskwiera rutyna. Tata Mack jest zadowolony, że jego rodzina może bezpiecznie pływać w parkowym stawie w Nowej Anglii, ale mama Pam chce działać i pokazać swoim dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce-kaczuszce Gwen - cały świat. W ich stawie niespodziewanie pojawia się migrująca rodzina kaczek wraz z ich ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach. Pam przekonuje Macka do rodzinnej podróży przez Nowy Jork aż na tropikalną Jamajkę. Gdy Mallardowie ruszają na południe, żeby spędzić tam zimę, ich starannie zaplanowane życie gwałtownie się zmienia. Nowe doświadczenia inspirują ich do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na nowych przyjaciół i osiągnięcia więcej, niż się spodziewali. Jednocześnie uczą się o sobie więcej, niż kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić.Autorem scenariusza jest Mike White, nagrodzony Emmy twórca serialu Biały Lotos oraz scenarzysta School of Rock (Szkoły rocka). W filmie swoich głosów użyczyła bohaterom obsada komediowa najwyższych lotów. Nominowany do Oscara i Emmy Kumail Nanjiani wcielił się rolę zatroskanego taty, Macka Mallarda, a nominowana do Emmy Elizabeth Banks - w odważną i bystrą mamę Pam. Caspar Jennings zagrał Daxa, pewnego siebie i niespokojnego syna Mallardów, a Tresi Gazal w swoim debiucie fabularnym przejęła rolę Gwen - niewinnej i uroczej córeczki rodziny.Zdobywczyni Złotego Globu Awkwafina udzieliła głosu bojowniczej przywódczyni nowojorskiego gangu gołębi. Nagrodzona Emmy i nominowana do Oscara Carol Kane zagrała czaplę Erin, przyjaciółkę Mallardów podczas ich podróży. Zdobywca nagrody Emmy Keegan-Michael Key wcielił się w rolę tęskniącej za domem jamajskiej papugi zamkniętej w klatce w jednej z manhattańskich restauracji. Z kolei laureat BAFTA, David Mitchell, zagrał jogina i przywódcę tajemniczej fermy kaczek. Legendarny zdobywca nagrody Emmy i nominowany do Oscara Danny DeVito użyczył głosu zrzędliwemu i stroniącemu od przygód wujkowi Macka, Danowi."Wyfrunięci" to film o pokonywaniu własnych lęków, otwieraniu się na świat i jego możliwości. To także zachwycający wizualnie spektakl, nieporównywalny z żadnym innym w bogatym dorobku Illumination. Jest to obraz stworzony z ekspresjonistycznym kunsztem, pełen charakterystycznego dla tej wytwórni przewrotnego humoru i szczerych emocji. Wypełniają go niezapomniane postaci i radosna, podnosząca na duchu ścieżka dźwiękowa.Animowany film "Wyfrunięci" od 4 sierpnia 2024 rokuna platformie SkyShowtime