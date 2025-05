Nowy sezon 1 Ligi w TVP Sport. Wszystkie mecze online, wybrane w TV

Łukasz Szewczyk

• Polski Związek Piłki Nożnej, Pierwsza Liga Piłkarska, Telewizja Polska i Betclic ogłaszają plany dotyczące transmisji rozgrywek 1. Ligi i 2. Ligi w sezonach 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027.

• Publiczny nadawca pokaże przez trzy lata niemal 1,5 tysiąca meczów prowadzonych przez piłkarską centralę.

• Wszystkie transmisje będą dostępne za darmo w kanałach telewizji linearnej i online TVP, a także w aplikacji mobilnej i WWW Betclic.

Plan trasmisji 1 kolejki sezonu 2024/25):

W październiku 2023 roku Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił pozyskanie wyłącznych praw transmisyjnych dla rozgrywek 1. i 2. ligi przez Telewizję Polską. Z kolei 20 czerwca 2024 roku federacja poinformowała o rozpoczęciu współpracy z marką Betclic. Współpraca objęła oba szczeble Sponsoringiem Tytularnym, równocześnie rozszerzając działania na poziom 3. ligi. Teraz nowi partnerzy PZPN łączą siły, by zapewnić kibicom jak najszersze możliwości oglądania meczów ulubionych drużyn.- mówi Jakub Kwiatkowski, Dyrektor TVP Sport.poprzez serwis internetowy TVPSPORT.PL, w aplikacji smart TV oraz mobilnej TVP Sport. Dodatkowo cztery wybrane mecze w każdej kolejce udostępnione zostaną w telewizji linearnej: trzy na antenie TVP Sport oraz jeden w TVP3. Co więcej, jedna z niedzielnych gier będzie równolegle pokazywana w TVP Polonia. To łącznie 309 spotkań w każdym sezonie (plany uwzględniają transmisje meczów barażowych). Wśród ekspertów i komentatorów pracujących przy meczach znaleźli się m.in.: Jacek Laskowski, Grzegorz Mielcarski, Adam Marciniak, Maciej Iwański, Bartłomiej Kalinkowski, Kazimierz Węgrzyn czy Tomasz Łapiński.Ponadto Telewizja Polska przez trzy lata obowiązywania kontraktu przeprowadzi(uwzględniając baraże). Co kolejkę kibice będą mogli obejrzeć trzy spotkania w serwisie internetowym TVPSPORT.PL, w aplikacji smart TV oraz mobilnej TVP Sport. Oprócz tego po jednym meczu w każdej serii gier znajdzie się w programie TVP Sport i TVP3.Co istotne, kluby Betclic 2. Ligi będą mogły prowadzić transmisje meczów we własnym zakresie, jeżeli w danej kolejce spotkanie, którego są gospodarzem, nie znajdzie się na agendzie emisji Telewizji Polskiej.- powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.Wszystkie transmisje realizowane przez Telewizję Polską będą dostępne równolegle w aplikacji WWW i mobilnej Betclic.Na mocy współpracy Telewizja Polska zyskała tytuł Głównego Partnera Telewizyjnego wymienionych rozgrywek. Logotypy TVP będą eksponowane m.in.: w materiałach reklamowych, na stronach internetowych i obiektach sportowych klubów czy na biletach wstępu na mecze.- mówi Marcin Janicki, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej.Zwiększona dostępność transmisji meczów piłki nożnej w Polsce dzięki TVP to optymalna forma popularyzacji sportu w naszym kraju, realizująca misyjny charakter nadawcy publicznego.Piątek (19 lipca);• 18:00 Polonia Warszawa - Znicz Pruszków (TVPSport.pl)• 20:30 O(TVP Sport / TVPSport.pl)Sobota (20 lipca):• 14:30 Bruk-Bet Termalica - Warta Poznań (TVPSPort.pl)• 17:00 Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów (TVPSport.pl)• 19:35(TVP3 / TVPSport.pl)Niedziela (21 lipca):• 12:00 Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg (TVPSport.pl)• 17:00(TVP Sport / TVPSport.pl)Poniedziałek (22 lipca)• 19:00(TVP Sport / TVPSPort.pl)