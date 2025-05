Wraca Ekstraklasa. Na start nowego seoznu cały mecz Śląsk - Lechia na YouTube (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W piątek (19 lipca 2024 roku) rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy

• Wszystkie mecze będzie można oglądać na antach Canal+ i w Canal+ Online

• Dodatkowo na start mecz Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk będzie w całości transmitowane na ogólnodostępnym kanale Canal+ Sport w serwisie YouTube.

Śląsk w rozpoczynającym się sezonie będzie bronił wicemistrzostwa Polski, zdobytego w maju. Z kolei Lechia to jeden z trzech tegorocznych beniaminków. Gdański klub wraca do PKO Bank Polski Ekstraklasy po roku nieobecności. Zespół trenera Szymona Grabowskiego wiosną wygrał rozgrywki 1 ligi.Wrocławianie przystępują do nowego sezonu osłabieni odejściem Erika Exposito. Król strzelców poprzednich rozgrywek (19 goli) nie przedłużył kontraktu i 4 lipca przeszedł do katarskiego Al-Ahli. Śląsk latem sprowadził w miejsce Hiszpana dwóch napastników: Juniora Eyambę z rezerw szwajcarskiego Young Boys Berno i Sebastiana Musiolika z Górnika Zabrze. Ponadto umowę z klubem podpisał m.in. Marcin Cebula, który wcześniej występował w Rakowie Częstochowa.Lechia znacząco nie zmieniła kadry w stosunku do tej, która wywalczyła awans. Rywalizację w drużynie zwiększyli dwaj gracze KGHM Zagłębia Lubin: Serhij Bułeca i Szymon Weirauch.Piątkowe starcie można postrzegać również jako mecz przyjaźni, bo kibice Śląska i Lechii od lat mają zgodę i często wzajemnie się wspierają.Spotkanie Śląsk - Lechia (w piątek, 19 lipca) będą mogli obejrzeć wszyscy fani naszej PKO Bank Polski Ekstraklasy i to niezależnie od tego, czy posiadają dostęp do Canal+. Piątkowy mecz będzie pokazywany na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport , ale tylko dla widzów, przebywających na terytorium Polski.Transmisja na żywo rozpocznie się już o godz. 20:00, kiedy Daria Kabała-Malarz zaprosi na studio w ramach "SuperPiątku", a jednym z jej gości będzie Andrzej Juskowiak, ekspert Canal+ i były reprezentant Polski. Pierwszy gwizdek przewidziany jest na 20:30. Spotkanie ze stadionu skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski. Na miejscu będzie też dwójka reporterów, przeprowadzająca wywiady: Julia Pożarlik i Grzegorz Jędrzejewski.Przez cały tydzień meczowy PKO Bank Polski Ekstraklasy, podobnie jak w poprzednim sezonie, na antenach Canal+, serwisie streamingowym Canal+ Online i kanale YouTube Canal+ Sport swoje premiery będą miały programy poświęcone naszej lidze: "Transferowy/Piłkarski Młyn", "Odprawa Przedmeczowa", "SuperPiątek", "Wysoki Pressing", "Ekstraklasa Po Godzinach", "TurboKozak" oraz nasze sztandarowe magazyny: "Liga+" i "Liga+ Extra", którą jak zawsze poprowadzą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń.Telewizja Canal+ pozostaje głównym nadawcą rozgrywek przynajmniej do końca sezonu 2026/27.Plan transmisji 1 kolejki Ekstraklasy:Piątek (19 lipca):• 18:00: Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice (Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5)• 20:30: Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (Canal+ Sport 3, Canal+ 4K, YouTube)Sobota (20 lipca):• 14:45: GKS Katowice - Radomiak Radom (Canal+ Sport 3)• 17:30: Pogoń Szczecin - Korona Kielce (Canal+ Sport 3)• 20:15: Legia Warszawa - Zagłębie Lubin (Canal+ Sport 3, Canal+ 4K)Niedziela (21 lipca):• 14:45: Cracovia - Piast Gliwice (Canal+ Sport 3)• 17:30: Lech Poznań - Górnik Zabrze (Canal+ Sport 3)• 20:15: Motor Lublin - Raków Częstochowa (Canal+ Sport 3, Canal+ 4K)Poniedziałek (22 lipca):• 19:00 Stal Mielec - Widzew Łódź (Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5)