Łukasz Szewczyk

Canal+ zakończył zdjęcia do drugiego sezonu "Minuta ciszy". Premiera w 2025 roku (wideo)

• Canal+ wraca do Bożej Woli. Przy udziale bohaterów znanych z pierwszego sezonu "Minuty ciszy", rozgrywać się będzie kolejna bezwzględna partia o dominację na rynku usług pogrzebowych.

• Co, jeżeli do tej rozgrywki zasiądzie nowy gracz dysponujący asem w rękawie?

• Premiera drugiego sezonu "Minuty ciszy" w 2025 roku w Canal+