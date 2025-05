8 dodatkowych kanałów Eurosport z Igrzyskami Olimpijskimi w Netia TV

Łukasz Szewczyk

• Netia (część Grupy Polsat Plus) i Warner Bros. Discovery w Polsce nawiązały współpracę,

• Abonenci usług TV Netii otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport (7 w jakości HD i 1 w jakości 4K) w całości poświęconych transmisjom wydarzeń z XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

W dniach od 26 lipca do 11 sierpnia br. oczy całego sportowego świata będą zwrócone na Paryż. To tu po raz trzeci odbędzie się najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza sportowa na świecie - XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Najlepsi sportowcy z całego świata wezmą udział w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach, a w wielu z nich zobaczymy także reprezentantów Polski. Na ostatnich igrzyskach w Tokio nasi sportowcy zdobyli 14 medali. W finalnej klasyfikacji narodów zajęliśmy 17. miejsce, z dorobkiem 4 złotych medali, 5 srebrnych oraz 5 brązowych.Dzięki nawiązanej współpracy abonenci Netii zyskają dostęp do okazjonalnych kanałów Eurosport, na których znajdą ponad 830 godzin transmisji z wielu dyscyplin, także tych niezwykle popularnych wśród polskich kibiców, takich jak m.in.: tenis, piłka nożna, koszykówka, sporty walki, piłka ręczna, siatkówka czy golf. Warner Bros. Discovery jest "Home of the Olympics" w Europie - platformy grupy, w tym okazjonalne kanały olimpijskie, pozostają jedynym miejscem, w którym dostępny będzie każdy moment wydarzenia. Od 26 lipca br. abonenci Netii, którzy posiadają w swoich pakietach dostęp do kanałów Eurosport 1 HD lub Eurosport 2 HD (użytkownicy pakietów M oraz L w aktualnie dostępnej oferty TV Netii - tj. pakietyzacji SML - oraz klienci, posiadający pakiet Sport i Emocje lub Sport i Emocje Plus w ramach poprzedniej oferty Elastyczna TV), otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport, w tym 1 w jakości 4K (EPG 362 - 369). Dzięki nim zyskają możliwość śledzenia wydarzeń sportowych z Paryża w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, zarówno poprzez dekodery, jak i na innych urządzeniach w aplikacji Netia GO. Dzięki temu będą mieli możliwość śledzenia transmisji z igrzysk i kibicowania swoim ulubionym sportowcom oraz reprezentantom Polski także podczas wakacyjnych wyjazdów.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Grupa Polsat Plus.- podkreśla Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President - Revenue, Warner Bros. Discovery w Polsce.Oferta okazjonalnych kanałów Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie zawierać:• 150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfaRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobęWszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30Najlepsze mecze z głównego kortu Roland-Garros• 75 godzin transmisji piłki nożnejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 105 godzin transmisji koszykówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 123 godziny transmisji piłki ręcznejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 130 godzin transmisji siatkówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachTydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksuTydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu• 90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznegoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie)Relacje dostępne przez całą dobęTransmisje od godz. 9:30 to 23:00Widzowie mogą spodziewać się także ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu w jakości 4K, w tym: ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki (67 godzin), siatkówki (32 godziny), pływania (28 godzin), kolarstwa / kolarstwa torowego (19 godzin), judo (14 godzin), gimnastyki artystycznej (14 godzin) i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, triathlonu czy piłki wodnej.