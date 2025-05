8 dodatkowych kanałów Eurosport z Igrzyskami Olimpijskimi 2024 w Polsat Box

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat Plus i Warner Bros. Discovery w Polsce nawiązały współpracę

• Abonenci platformy Polsat Box oraz użytkownicy serwisu Polsat Box Go otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport (7 w jakości HD i 1 w jakości 4K) w całości poświęconych transmisjom wydarzeń z XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

W dniach od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku oczy całego sportowego świata będą zwrócone na Paryż. To tu po raz trzeci odbędzie się najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza sportowa na świecie - XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Najlepsi sportowcy z całego świata wezmą udział w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach, a w wielu z nich zobaczymy także reprezentantów Polski. Na ostatnich igrzyskach w Tokio nasi sportowcy zdobyli 14 medali. W finalnej klasyfikacji narodów zajęliśmy 17. miejsce, z dorobkiem 4 złotych medali, 5 srebrnych oraz 5 brązowych.Dzięki nawiązanej współpracy wszyscy abonenci Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go, którzy posiadają w swoich pakietach kanały Eurosport 1 i/lub Eurosport 2, otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport, w tym 1 w jakości 4K. Znajdą na nich ponad 830 godzin transmisji z wielu dyscyplin, także tych niezwykle popularnych wśród polskich kibiców, takich jak m.in. tenis, piłka nożna, koszykówka, sporty walki, piłka ręczna, siatkówka czy golf. Warner Bros. Discovery jest "Home of the Olympics" w Europie - platformy grupy, w tym okazjonalne kanały olimpijskie, pozostają jedynym miejscem, w którym dostępny będzie każdy moment wydarzenia.Olimpijskie kanały Eurosport zostaną automatycznie nadane klientom posiadającym:• pakiet M, M Sport, L (telewizja satelitarna oraz kablowa IPTV Polsat Box)• pakiet Familijny, Familijny Max (poprzednia pakietyzacja telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Polsat Box)• pakiet Komfortowy, Bogaty (telewizja internetowa z dekoderem Polsat Box)• pakiet Polsat Box Go Sport w serwisie Polsat Box Go.Z dodatkowych kanałów Eurosport uprawnieni abonenci Polsat Box będą mogli korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go. Dzięki temu będą mieli możliwość śledzenia transmisji z igrzysk i kibicowania swoim ulubionym sportowcom oraz reprezentantom Polski także podczas wakacyjnych wyjazdów.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Grupa Polsat Plus.- podkreśla Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President - Revenue, Warner Bros. Discovery w Polsce.Abonenci Polsat Box dodatkowe kanały znajdą na pozycjach od numeru 362 do 369 w swoich dekoderach.Oferta okazjonalnych kanałów Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie zawierać:• 150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfaRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobęWszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30Najlepsze mecze z głównego kortu Roland-Garros• 75 godzin transmisji piłki nożnejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 105 godzin transmisji koszykówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 123 godziny transmisji piłki ręcznejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 130 godzin transmisji siatkówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachTydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksuTydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu• 90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznegoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie)Relacje dostępne przez całą dobęTransmisje od godz. 9:30 to 23:00Widzowie mogą spodziewać się także ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu w jakości 4K, w tym: ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki (67 godzin), siatkówki (32 godziny), pływania (28 godzin), kolarstwa / kolarstwa torowego (19 godzin), judo (14 godzin), gimnastyki artystycznej (14 godzin) i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, triathlonu czy piłki wodnej.