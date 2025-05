Igrzyska Olimpijskie Paris 2024 na kanałach Eurosport w ofercie Vectry

Łukasz Szewczyk

• Niebawem fani sportu będą mogli oglądać transmisje Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 na dziesięciu kanałach Eurosport dostępnych w ofercie Vectry.

• Z okazji jednej z największych imprez sportowych na świecie operator przygotował oferty z telewizją i Internetem

Entuzjaści sportu będą mieli okazję oglądać na kanałach Eurosport, oferowanych przez Vectrę, występy sportowców rywalizujących o medale w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach. Dzięki aplikacji mobilnej TV Smart GO i stronie internetowej tvsmart.vectra.pl klienci operatora mogą cieszyć się dostępem do kanałów Eurosport z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy przebywają w domu, czy poza nim - sportowe emocje będą na wyciągnięcie ręki.Sportowe zmagania z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 emitowane będą w standardowych oraz okazjonalnych kanałach Eurosport:• Eurosport 1 - w ofertach telewizji cyfrowej Vectry dostępny w pakietach Złoty, Platynowy oraz Super Film & Sport Premium, a w ofertach telewizji z pakietami OTT od pakietu Standard.• Eurosport 2 - dostępny w ofertach telewizji z pakietami OTT od pakietu Standard.• Vectra już dzisiaj rozpoczęła proces włączania ośmiu kanałów olimpijskich Eurosport, który potrwa do 19 lipca. Siedem nadawać będzie w jakości obrazu HD, a jeden - w 4K. W ofercie operatora są one dostępne dla klientów posiadających pakiety z Eurosport 1, czyli od Złotego (telewizja cyfrowa) oraz od pakietu Standard (usługa telewizyjna z pakietami OTT), a takżew aplikacji TV Smart GO i serwisie tvsmart.vectra.pl. Dzięki temu, jeszcze przed ceremonią otwarcia igrzysk, klienci operatora będą mogli obejrzeć mecze szczypiornistów, piłkarzyi rugbistów rozgrywane 24 lipca.Warto przypomnieć, że obecni klienci z niższymi pakietami, takimi jak Stalowy i Srebrny (telewizja cyfrowa) lub Start (telewizja z pakietami OTT), mogą zmienić je na wyższe: Złoty, Platynowy, Super Film & Sport Premium (telewizja cyfrowa) lub Standard oraz Max (telewizja z pakietami OTT) - teraz także w atrakcyjnych cenach.Dodatkowo dzięki usłudze telewizyjnej z pakietami OTT, którą zakupić może każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, igrzyska na Eurosport będą mogły obejrzeć także osoby mieszkające poza zasięgiem infrastruktury kablowej operatora - wystarczy, że zakupią pakiety Standard lub Max. Z oferty można skorzystać wszędzie na terytorium Polski, wystarczy dostęp do Internetu, stacjonarnego lub mobilnego, dowolnego operatora.Czas igrzysk Vectra świętuje przygotowanymi specjalnie na tą okazję ofertami dla nowych klientów. Przy zawarciu umowy na 24 miesiące można wybrać jedną z ofert specjalnych z Internetem o prędkości do 450 Mb/s, kanałami Eleven, Canal+ Prestige oraz Pakietem Złotym (142 kanały TV, w tym Eurosport 1 i kanały okazjonalne Eurosport) w cenie 99,99 zł/mies. lub Pakietem Platynowym (181 kanałów TV, w tym Eurosport 1 i kanały okazjonalne Eurosport) za 109,99 zł/mies. Z oferowanym w pakietach dekoderem TV Smart 4K Box abonenci będą mieli możliwość oglądania igrzysk na żywo, ale również odtwarzać sportowe zmagania do 7 dni wstecz. Nowi klienci mogą dokonać zakupu powyższych ofert w punktach sprzedaży lub telefonicznie, gdzie czeka na nich prezent w postaci specjalnego rabatu. Przez pierwszy miesiąc nie będą płacić za telewizję i Internet, obowiązuje ich jedynie opłata za użytkowanie modemu (4,99 złotych).