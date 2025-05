Nowe lifestylowe pasmo weekendowe jesienią w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w Polsacie startuje nowe pasmo poranne. "halo tu polsat" będzie emitowane w każdy weekend od piątku do niedzieli.

• Program poprowadzą trzy pary dziennikarzy w tym Paulina Sykut-Jeżyna z Krzysztofem Ibiszem oraz Agnieszka Hyży z Maćkiem Rockiem.

Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz / Fot. Polsat

Agnieszka Hyży i Maciej Rock / Fot. Polsat

W porannym pasmie widzowie będą mogli zobaczyć materiały obejmujące tematykę lifestylową i showbiznesową. Nie zabraknie najświeższych informacji z Polski i świata a także porad ekspertów z różnych dziedzin. Gośćmi każdego odcinka będą szefowie kuchni, których kulinarny kunszt widzowie będą mogli podziwiać na żywo. Przy programie pracuje doborowa ekipa reporterów i prowadzących.Paulina Sykut-Jeżyna związana jest z Polsatem od początku swojej dziennikarskiej kariery. Prowadziła wiele programów między innymi "Must be the Music. Tylko Muzyka", niezliczoną ilość koncertów i imprez. Można ją także oglądać w roli prezenterki pogody w Polsat News. "halo tu polsat" Paulina poprowadzi z legendą dziennikarstwa telewizyjnego - Krzysztofem Ibiszem, z którym od 2016 roku współprowadzi "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Krzysztof Ibisz - w Polsacie od 24 lat był gospodarzem wielu reality show i teleturniejów - w tym "Bar", "Dwa światy", "Awantura o kasę", "Rosyjska ruletka" a także najważniejszych wydarzeń muzycznych i kulturalnych w telewizji Polsat.Agnieszka Hyży wraca do Polsatu po kilkuletniej przerwie. Widzowie pamiętają ja z takich programów jak "Się kręci", "Się kręci na żywo", "Gwiezdny cyrk" czy "Kulisy tańca z Gwiazdami". Od jesieni będzie ją można oglądać także w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W "halo tu polsat" Agnieszka będzie występowała w parze z Maciejem Rockiem. Maciej jest doskonale znany widzom Polsatu z takich programów jak "Idol", "Must be The Music. Tylko Muzyka" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" .Trzecia parę prowadzących nowe poranne pasmo widzowie poznają w późniejszym terminie.