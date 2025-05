Durgi sezon "Gangu ZIelonej Rękawiczki" już w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W serwisie Netflix można oglądać drugi sezon komediowego serialu "Gang Zielonej Rękawiczki"

• Szlachetne gangsterki - Kinga, Zuza i Alicja - i tym razem dadzą popis swojego przestępczego sprytu, wspólnie z przyjaciółmi z Drugiego Domu. Pora na prawdziwie międzypokoleniowy skok

W nowym sezonie Gangu Zielonej Rękawiczki przeniesiemy się w bieszczadzkie rejony, gdzie złodziejskie trio (Małgorzata Potocka, Magdalena Kuta i Anna Romantowska), przeszło już na kryminalną emeryturę. Jednak nie trwa ona zbyt długo - kiedy syn Zuzy wpada w tarapaty, przyjaciółki zostają zmuszone do powrotu do swojej przestępczej kariery.I tym razem na ekranach zobaczymy również Mirosławę Maludzińską, Beatę Bandurską, Karolinę Rzepę i Mirosława Zbrojewicza w rolach, które doceniła widownia serialu. Do obsady drugiego planu dołączyli także Krzysztof Tyniec, Katarzyna Figura oraz Michał Urbaniak.Drugi sezon "Gangi Zielonej Rękawiczki" od 17 lipca 2024 roku w serwisie Netflix.Jednym z ważnych elementów intrygi okazuje się Klub Seniora, który pod przykrywką dobrej zabawy wesprze przestępcze działania Gangu. Serialowy pomysł stał się inspiracją do zaproszenia na parkiet międzypokoleniowej widowni, dlatego też premierze drugiego sezonu serialu towarzyszyć będzie Dancing Międzypokoleniowy z Gangiem Zielonej Rękawiczki. Wspólne tańce odbędą się w najbliższą niedzielę, 21 lipca w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, od godz. 17.00.