Mecze Ekstraklasy w Telewizji Polskiej

Łukasz Szewczyk

• Dzięki porozumieniu z Canal+ widzowie TVP przez trzy kolejne sezony będą mogli śledzić na antenach Telewizji Polskiej wybrane mecze Ekstraklasy

Ekstraklasa w Telewizji Polskiej / Fot. TVP

Mecze Ekstraklasy, w nadchodzącym sezonie będą transmitowane w TVP w jednym z dwóch stałych pasm - w sobotę lub w niedzielę o godzinie 17:30 oraz w Internecie - na stronie tvpsport.pl , w aplikacjach TVP Sport i TVP GO, a także w HbbTV i Smart TV.- powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.Umowa z Canal+ to kolejny krok Telewizji Polskiej w kierunku wzbogacenia swojej oferty sportowej. Już wkrótce widzowie TVP będą mogli cieszyć się transmisjami nie tylko z najciekawszych spotkań Ekstraklasy, ale także z meczów Betclic 1 Ligi, Betclic 2 Ligi oraz Pucharu Polski. Oznacza to, że kibic polskiej piłki nożnej na antenach TVP znajdzie transmisje z najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Polsce.Oprócz transmisji meczów na antenie TVP Sport w poniedziałek wieczorem emitowany będzie również magazyn Ekstraklasy "Gol", w którym widzowie będą mogli zobaczyć fragmenty wszystkich meczów rozgrywanych w danej kolejce. Telewizja Polska uzyskała również prawa do transmisji Gali Ekstraklasy - imprezy wieńczącej sezon, podczas której nagradzane są najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy, a także do wykorzystania fragmentów ligowych spotkań w social mediach.Pierwsza transmisja z meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze już w najbliższą niedzielę, 21 lipca o godzinie 17:30.