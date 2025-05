Startuje nowy sezon Ekstraklasy. Wszystkie mecze w Canal+. Ramówka rozgrywek

Łukasz Szewczyk

• W piątek (19 lipca 2024 roku) rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy

• Wszystkie mecze będzie można oglądać w Canal+ Sport 3 i w Canal+ Online

Cała Ekstraklasa w Canal+ / Fot. Canal+

1 kolejka nowgo sezonu Ekstraklasy / Fot. Canal+

Zaczyna się nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Rozgrywki 2024/25 zapowiadają się emocjonująco, bo przynajmniej kilka klubów ma mistrzowskie aspiracje. W gronie faworytów jest obrońca tytułu Jagiellonia Białystok, wicemistrz Śląsk Wrocław oraz podrażnione niższymi miejscami z poprzedniej kampanii: Legia Warszawa, Lech Poznań czy Raków Częstochowa.Jagiellonia po historycznym pierwszym mistrzostwie Polski stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, żeby powtórzyć sensacyjny triumf. Będzie to tym trudniejsze, że drużyna trenera Adriana Siemieńca jednocześnie jest uczestnikiem eliminacji UEFA Champions League. W ostatnich latach nasze kluby bardzo rzadko potrafiły skutecznie grać na kilku frontach, co najczęściej kończyło się na stratach punktowych w meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy.Najlepiej wiedzą o tym piłkarze i kibice: Legii Warszawa, Lecha Poznań czy Rakowa Częstochowa. Występy w eliminacjach europejskich pucharów sprawiają, że trenerzy często stosują rotacje, co wpływa na słabsze wyniki i sporo niespodzianek. W Poznaniu i Częstochowie latem zmienili trenerów. Nowym szkoleniowcem Lecha został Duńczyk Niels Frederiksen. Z kolei pod Jasną Górę, po roku przerwy, wrócił Marek Papszun, który wcześniej był gwarantem wyników w Rakowie, bo doprowadził częstochowian do mistrzostwa w sezonie 2022/23.Swoje ambicje ma też Śląsk. Wrocławianie jako wicemistrz zdobyli w poprzedniej kampanii tyle samo punktów, co mistrz - Jagiellonia, ale przegrali rywalizację w meczach bezpośrednich i dlatego zajęli drugie miejsce. Teraz Śląsk jest osłabiony, bo przystępuje do ligowej walki bez Erika Expisito. Król strzelców poprzednich rozgrywek (19 goli w 33 występach) nie przedłużył kontraktu i 4 lipca związał się z katarskim Al-Ahli.To wszystko sprawia, że rozpoczynający się sezon zapowiada się niezwykle ciekawie. Być może do walki o czołowe miejsca włączy się jeszcze jakiś inny, nieoczywisty kandydat. Kto sięgnie po mistrzostwo? Kto zaskoczy? Który klub rozczaruje? Będzie można przekonać się o tym w Canal+ Sport 3 i Canal+ Online, gdzie transmitowane na żywo będą wszystkie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2024/25.- mówi Marcin Rosłoń, szef redakcji piłkarskiej CANAL+.Na początku rozgrywek 2024/25 nieco zmieniają się godziny rozgrywania meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w poszczególne dni. Podobnie jak wcześniej spotkania będą się odbywały w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki.Ekstraklasowy weekend tradycyjnie rozpocznie się na antenach Canal+ w piątek. Pierwszy mecz o godz. 18:00 nai na streamingu w. Drugie starcie będzie transmitowane w ramach "Superpiątku" i oprócz Canal+ Sport 3 i Canal+ Online zostanie udostępnione na antenie Canal+ Sport. Soboty i niedziele z PKO Bank Polski Ekstraklasą to trzy transmisje meczów na Canal+ Sport 3 i w serwisie streamingowym Canal+ Online o stałych godzinach: 14:45, 17:00 i 20:15.Ten rozkład spotkań będzie obowiązywał przynajmniej do 1 września. Jest to tzw. "letnia ramówka". Każdą kolejkę kończyć będzie poniedziałkowe starcie o godz. 19:00, które zobaczyć będzie można w Canal+ Sport 3,i Canal+ Online.W poszczególnych seriach gier wybrane mecze będą również pokazywane w wyższej jakości na. Dodatkowo niektóre mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane również w Canal+ Family, który niebawem zostanie przekształcony w nowy kanał -. Będzie to antena dostępna również w najtańszych pakietach satelitarnych Canal+.Przez cały tydzień na antenach Canal+, serwisie streamingowym Canal+ Online i kanaleswoje premiery będą miały programy poświęcone PKO Bank Polski Ekstraklasie: "Transferowy Młyn", "Odprawa Przedmeczowa", "Superpiątek", "Wysoki Pressing", "Ekstraklasa Po Godzinach" oraz sztandarowe magazyny: "Liga+" i "Liga+ Extra", którą jak zawsze poprowadzą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń. Od września także premierowe odcinki nowego sezonu kultowego "TurboKozaka", a więc programu Bartka Ignacika.Środa:• godz. 11.00(YouTube Canal+ Sport/Canal+ Online)Czwartek:• godz. 11.00(YouTube Canal+ Sport/Canal+ Online)Piątek:• godz. 20.00 i 22.30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)Sobota:• godz. 22.20(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)Niedziela:• godz. 09.30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Sport 5 / Canal+ Online)• godz. 22.15(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)Poniedziałek:• godz. 21.00(Canal+ Sport 3 / Canal+ Sport 5 / Canal+ Online)Piątek:• godz.18.00 Canal+ Sport 3 / Canal+ Online• godz. 20.30 Canal+ Sport / Canal+ Sport 3 / Canal+ OnlineSobota i niedziela:• godz. 14.45 Canal+ Sport 3 / Canal+ Online• godz. 17.30 Canal+ Sport 3 / Canal+ Online• godz. 20.15 Canal+ Sport 3 / Canal+ OnlinePoniedziałek:• godz.19.00 Canal+ Sport 3 / Canal+ Sport 5 / Canal+ OnlinePrzypomnijmy, że w październiku 2022 roku telewizja Canal+ i Ekstraklasa SA podpisały nową umowę, na mocy której Canal+ stał się głównym nadawcą rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy na sezony: 2023/24, 2024/25, 2025/26 i 2026/27.Plan transmisji 1 kolejki Ekstraklasy:Piątek (19 lipca):• 18:00:(Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5)• 20:30:(Canal+ Sport 3, Canal+ 4K, YouTube)Sobota (20 lipca):• 14:45:(Canal+ Sport 3)• 17:30:(Canal+ Sport 3)• 20:15:(Canal+ Sport 3, Canal+ 4K)Niedziela (21 lipca):• 14:45:(Canal+ Sport 3)• 17:30:(Canal+ Sport 3)• 20:15:(Canal+ Sport 3, Canal+ 4K)Poniedziałek (22 lipca):• 19:00(Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5)