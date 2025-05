Interia i Polsat partnerami medialnymi olimpijskiego komitetu i reprezentacji Polski

Łukasz Szewczyk

• Interia i Polsat dołączają do Rodziny Olimpijskiej jako partnerzy medialni Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

• Umowa zawarta na 4 lata z opcją przedłużenia, obejmuje m.in. letnie Igrzyska Olimpijskich Paryż 2024 oraz zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026.

Grupa Polsat Plus kompleksowo wspiera polskich olimpijczyków. Partnerstwo medialne Polsatu oraz Interii dopełnia jej dotychczasowe działania. GPP i PKOl w październiku 2023 zawarły porozumienie, dzięki któremu Grupa Polsat Plus i należąca do niej sieć Plus będą Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski.Polsat dołączył do Rodziny Olimpijskiej jako czołowy nadawca telewizyjny w Polsce i współtwórca wszystkich XXI-wiecznych sukcesów Polskiej Siatkówki. Połączony know-how czołowych polskich redakcji internetowych i telewizyjnych, tworzonych przez ekspertów i fanów dyscyplin, to dla PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski gwarancja gigantycznej promocji oraz rzetelnego wsparcia komunikacyjnego.Grupa Polsat Plus kompleksowo przygotowała się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sieć Plus, dostawca telefonii komórkowej oraz Internetu, od wielu miesięcy sponsoruje PKOl i polskich olimpijczyków. Interia już jesienią 2023 roku - jako pierwszy portal w Polsce - uruchomiła podcast video, w którym red. Aleksandra Szutenberg przybliżała sylwetki największych polskich nadziei medalowych. Gośćmi dziennikarki Polsat Sport byli m.in. 3-krotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk oraz złoci medaliści siatkarskich mistrzostw Europy: Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek i Wilfredo Leon. Za sprawą najszerszej oferty transmisji sportowych, widzowie kanałów Polsat Sport przez cały czas trwania kwalifikacji olimpijskich mogli na własne oczy śledzić postępy biało-czerwonych w budowaniu formy na zawody w Paryżu. Ponadto redakcja sportowa Polsatu w specjalnych programach szeroko informuje o wszelkich inicjatywach PKOl i wydarzeniach związanych z igrzyskami.Interia posiada w swoim portfolio jeden z popularniejszych serwisów sportowych w Polsce. Według badań Mediapanelu Interia Sport w czerwcu 2024 roku odwiedziło 7,1 mln użytkowników (RU). Natomiast Kanały Polsat Sport od prawie 25 lat towarzyszą biało-czerwonym atletom we wszystkich sukcesach i regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingach oglądalności w swojej kategorii.Grupa Polsat Plus, której częścią jest Interia, od ponad 30 lat wspiera polski sport poprzez działania sponsoringowe oraz transmisje w Telewizji Polsat. Dzięki porozumieniu zawartemu z Polskim Komitetem Olimpijskim należąca do niej sieć Plus będzie mogła posługiwać się tytułem: Sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Sponsor Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Umowa pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim i Grupą Polsat Plus została zawarta na 4 lata z możliwością jej przedłużenia.