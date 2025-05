Sierpniowe premiery na kanałach National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Sierpniowa ramówka kanałów National Geographic, National Geographic Wild i National Geographic People przyniesie widzom programy o fascynującej tematyce

Jednym z oczekiwanych tytułów jest, którego premiera odbędzie się w środę, 21 sierpnia o godz. 21:00. Ten pasjonujący serial dokumentalny pokaże widzom malownicze miasta, majestatyczne góry, dziewicze lasy i urokliwe wybrzeża kontynentu europejskiego, ukazując jego piękno z lotu ptaka. Jeden z odcinków szczególnie zainteresuje widzów z Polski, ponieważ zaprezentuje jej zabytkowe miasta, rozległe parki narodowe oraz malownicze krajobrazy wiejskie.Kolejną premierą jest, emitowany od soboty, 31 sierpnia o godz. 20:00. Poprzez unikalne zapisy z wypraw badawczych, program przedstawia bogactwo morskiej fauny i flory oraz zjawiska ekologiczne występujące w oceanach na całym świecie. Skupiając się na ochronie środowiska "Oceanexplorers" uświadamia widzów o kluczowej roli zachowania morskich ekosystemów dla przyszłych pokoleń.Nie zabraknie także emocjonujących opowieści w ramach, które zadebiutują na ekranach w niedzielę, 4 sierpnia o godz. 15:00. Ten unikalny program odkrywa tajemnice życia i kultury słynnych piratów, rzadko ukazywanych w historiografii tradycyjnej.W najbliższym miesiącu National Geographic Wild zaprasza do zwiedzania niezwykłego kontynentu Australii. Cykl programów o tej samej nazwie to nie tylko okazja do odkrycia niezwykłych krajobrazów, ale również pogłębienia wiedzy o unikalnej faunie i florze tego magicznego miejsca.Widzowie będą mieli okazję obejrzeć również czwarty sezon programu(premiera 17 sierpnia, godz. 12:00 w National Geographic Wild). Cesar Millan kontynuuje swoją misję pomagania właścicielom psów w budowaniu harmonijnej relacji z ich czworonożnymi przyjaciółmi. Znany na całym świecie jako ekspert od zachowań psów, Cesar nie tylko oferuje praktyczne porady w zakresie treningu, ale również skupia się na transformacji relacji między ludźmi a psami.W sierpniu kanał National Geographic Wild kontynuuje również Sharkfest - coroczne święto poświęcone jednym z najbardziej fascynujących i często niezrozumianych stworzeń oceanów.Nat Geo People proponuje widzom program(premiera w soboty od 18 sierpnia o godzinie 16:00 na kanale National Geographic People). Każdy odcinek to podróż w czasie i przestrzeni, która pozwala widzom zobaczyć Sycylię oczami doświadczonego aktora i pasjonata historii.