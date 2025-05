Łukasz Szewczyk

"Piłkarki. Dziewczyny z boiska" jesienną nowością stacji TTV

• "Piłkarki. Dziewczyny z boiska" to serial dokumentalny, który śledzi rozrywki piłkarskie oraz pokazuje codzienne życie 8 kobiecych amatorskich drużyn z całej Polski.

• Bohaterkami programu są matki, urzędniczki, nauczycielki, kosmetyczki, studentki, kierowniczki małych i średnich firm, instagramerki - na co dzień pełnią wiele różnych ról i funkcji, ale to boisku piłkarskim dają ujście swoim emocjom

Fot. TTV