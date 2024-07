MTV Polska kręci 21 sezon reality-show "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy"

Łukasz Szewczyk

• Program "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" ponownie zagości na antenie MTV Polska

• Stacja realizuje właśnie zdjęcia do 21. edycji show. Główną lokalizacją tegorocznych nagrań jest Szczecin.

21 edycja "Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy" / Fot. MTV Polska

Ruszyły zdjęcia do 21. sezonu "Warsaw Shore" i tym razem ekipa zawitała do Szczecina! To dynamiczne miasto, pełne pięknych zabytków, ale też tętniące życiem nocnym, wniesie nową energię do programu. Uczestnicy zamieszkali w luksusowej willi, która przez najbliższe tygodnie stanie się ich imprezowym królestwem. Stylowe wnętrza, przestronne pokoje i nowoczesne udogodnienia - to tylko przedsmak tego, co ich czeka.To jednak nie wszystko. Jak na prawdziwą letnią edycję przystało, uczestnicy programu będą również bawić się nad morzem. Ekipa ma na swoim celowniku Mielno - jedno z najlepszych imprezowych centrów Wybrzeża.Stacja ujawniła skład ekipy. W 21. Edycji reality show pojawią się zarówno ulubieni uczestnicy widzów, jak i nowe, barwne postaci. Imprezy będą rozkręcać Jeremisz "Jez" Szmigiel, Marcin "Mały" Pastuszka i Grzegorz Tomaszewski. Na planie nie mogło zabraknąć również weterana formatu - Patryka Spikera. O odpowiednią ilość dram ponownie zadbają Angelika Kramer, Aleksandra Okrzesik i Diana Mościcka. Natomiast prawdziwą niespodzianką dla fanów programu może być powrót Oliwii Dziadkiewicz.Oprócz dobrze znanych uczestników, w nowym sezonie widzowie zobaczą cztery zupełnie nowe twarze. Czy i tym razem będziemy świadkami narodzin nowej gwiazdy polskiego show-biznesu?