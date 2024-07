Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 na antenach TVP

Łukasz Szewczyk

• 350 godzin transmisji, relacje ze startu wszystkich reprezentantów Polski, dedykowane programy, poszerzone studia z udziałem ekspertów, nowoczesna technologia.

• Telewizja Polska przygotowała olimpijską ofertę programową, która dostępna będzie w TVP1, TVP2 i TVP Sport.

Iga Świątek, Wojciech Nowicki, Natalia Kaczmarek, Aleksandra Mirosław - to z nimi wiążemy największe nadzieje na medal w Paryżu. Nie można również zapomnieć o polskich siatkarzach i siatkarkach, wioślarzach oraz drużynie szpadzistek, a może na igrzyskach objawi się nam jakiś nowy talent? Nie raz przecież tak bywało.Startom Polaków będą towarzyszyć ogromne emocje. Telewizja Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców, przygotowała specjalną ofertę programową na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Co najważniejsze, publiczny nadawca pokaże starty wszystkich naszych reprezentantów. Na potrzeby transmisji dedykowane są ogólnodostępne anteny TVP1, TVP2 i TVP Sport. Ponadto sportową rywalizację będzie można również śledzić za pośrednictwem TVP VOD, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV. Oprócz relacji "na żywo" Telewizja Polska wyemituje dedykowane programy, specjalne reportaże oraz poszerzone studia.Widzowie będą mogli śledzić Igrzyska codziennie - transmisje już od godz. 8:00 w TVP Sport, później dołączą TVP1 i TVP2. Od poniedziałku do piątku o godz. 12:00 w TVP1 cykl reportaży z Francji "Halo, tu Paryż", w weekendy program będzie emitowany około godz. 8:10. Autorka formatu pokaże kulisy olimpijskiej rywalizacji. Również w Jedynce około 20:10, po głównym wydaniu "19:30", będą emitowane wiadomości sportowe w wersji olimpijskiej. Każdego dnia późnym wieczorem, około 23:30 w TVP Sport "Olimpijski wieczór", czyli podsumowanie rywalizacji z danego dnia. Na kanale YouTube TVP Sport oraz w innych mediach społecznościowych pojawią się specjalne treści dedykowane rywalizacji w Paryżu.Telewizja Polska do Paryża wysyła ekipę, w której znajdą się: komentatorzy, eksperci, reporterzy i pracownicy techniczni. Na stanowiskach komentatorskich pojawią się: Przemysław Babiarz, Szymon Borczuch, Jarosław Idzi, Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, Piotr Dębowski i Michał Lewandowski. Wspierać ich będzie liczne grono ekspertów i byłych sportowców m.in.: Otylia Jędrzejczyk, Anna Kiełbasińska, Maciej Synówka, Marek Kolbowicz, Sebastian Chmara, Marcin Urbaś, Magdalena Śliwa czy Radosław Panas. Studia poprowadzą: Paulina Chylewska, Maja Strzelczyk, Jacek Kurowski, Sylwia Dekiert, a wśród zaproszonych gości będą m.in. Krzysztof Ignaczak, Monika Pyrek.- zaprasza Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.Transmisja ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 w piątek, 26 lipca o godz. 19:30 w TVP1. Skomentuje ją: Przemysław Babiarz i Jarosław Idzi.