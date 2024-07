Igrzyska Olimpijskie 2024 w Radiu Zet i TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Relacje, dodatkowe serwisy sportowe i specjalne programy przygotowały stacje Grupy Eurozet na czas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

• Reporterzy, Radia TOK FM i Radia ZET będą na gorąco informować o zmaganiach sportowych.

Na czas igrzysk redakcję sportową Radia TOK FM wzmocnią lokalni dziennikarze: Szymon Kępka i Błażej Kulesza oraz Wojciech Wiszniewski z Meloradia. Na antenie pojawi się codzienna audycja "Jeszcze więcej sportu". Będzie emitowana na antenie stacji od 26 lipca do 9 sierpnia po godz. 19:00, a jej weekendowa edycja - od 12:40 do 13:00. Dodatkowych informacji sportowych będzie można posłuchać w tygodniu o godz. 21:00 i 22:00, a w weekendy o 7:20 i 8:20.Do Paryża pojedzie dwóch reporterów TOK FM: Przemysław Pozowski i Michał Waszkiewicz. Pozostaną tam od inauguracji po ceremonię zamknięcia IO. Ich relacje będzie można usłyszeć także w Radiu Złote Przeboje, Radiu Pogoda i Rock Radiu.Radio ZET do Francji wysyła Mateusza Ligęzę. Reporter będzie przygotowywał wszystkie relacje z igrzysk na antenę stacji. Dla miłośników sportu przygotowano "Magazyn olimpijski" emitowany codziennie po wiadomościach o godz. 11:00. Więcej o wydarzeniach olimpijskich również na stronie Radiozet.pl.