Rusza platforma Pudelek VIP

Łukasz Szewczyk

• Pudelek VIP to platforma dla miłośników show-biznesu i najbardziej zaangażowanych czytelników serwisu Pudelek.pl.

• Zarejestrowani użytkownicy znajdą na niej wiele niespodzianek i nowości, m.in. możliwość uczestniczenia w ekskluzywnych wydarzeniach, konkursy z nagrodami od znanych marek.

Redakcja serwisu Pudelek.pl oddaje w ręce fanów specjalną platformę, za której pośrednictwem powstała społeczność będzie miała możliwość interakcji, a także uczestniczenia w zamkniętych wydarzeniach np. premierach kinowych czy pokazach mody. Czytelnicy Pudelka to jedna z najbardziej zaangażowanych grup w polskim internecie. Średni czas odwiedzin serwisu to aż 25 minut. Zarejestrowani użytkownicy zyskają oznaczenie VIP, które pozwoli m.in. na wyższe pozycjonowanie ich komentarzy pod artykułami w serwisie.- mówi Justyna Michalska, szefowa redakcji Pudelek.pl.Pudelek VIP to m.in. mkskluzywne treści (w pierwszym polskim premium magazynie show-biznesowym), pudelkowe gadżety (współtworzone z top polskimi markami), konkursy z luksusowymi nagrodami oraz rabaty premium dostępne dla zalogowanych użytkowników.