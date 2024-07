Magazyn Olimpijski Paryż 2024 w kanałach Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Kanały Polsat Sport startują z obsługą medialną największego wydarzenia sportowego tego roku.

• Kilkudziesięcioosobowy zespół dziennikarzy, wydawców i reporterów pracować będzie zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie.

• Oprócz najświeższych wiadomości z aren olimpijskich, widzowie otrzymają także materiały wideo podsumowujące każdy dzień igrzysk

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Olimpijska Reprezentacja Polski liczy 213 zawodników i zawodniczek, a jej chorążymi są lekkoatletka Anita Włodarczyk oraz koszykarz Przemysław Zamojski. Biało-Czerwoni powalczą o medale w 22 dyscyplinach sportowych i 28 konkurencjach. Przez cały czas trwania olimpijskiego święta w Paryżu, widzowie kanałów Polsat Sport, Polsat News oraz użytkownicy Interii i Polsatsport.pl mogą liczyć na pokaźną dawkę najlepszej publicystyki sportowej i przegląd najświeższych informacji wokół igrzysk.Sportowa redakcja Polsatu z obsługą medialną igrzysk startuje na dzień przed ich rozpoczęciem. Premierowy odcinekw czwartek 25 lipca o godzinie 19:00 pokaże Polsat Sport 2. Natomiast w dniu startu igrzysk, 26.07, ze względu na ceremonię otwarcia, program rozpocznie się już o godzinie 17:00 w Polsacie Sport 1. Począwszy od soboty 27.07 widzowie kanałów sportowych Polsatu mogą natomiast oglądać aż trzy codzienne audycje poświęcone igrzyskom. O godzinie 9:00 Marek Magiera i Jakub Bednaruk poprowadzączyli rozwinięcie formatu świetnie znanego wszystkim polskim fanom siatkówki. W czasie igrzysk "Olimpijska #7 Strefa" koncentrować się będzie na wydarzeniach wokół żeńskiej i męskiej Reprezentacji Polski, a ponadto w programie emitowane będą skróty najciekawszych spotkań siatkarskiego turnieju olimpijskiego, takich jak mecz otwarcia, najlepsze mecze grupowe, ćwierćfinały, półfinały oraz pojedynki o medale. O godzinie 11:00 transmitowane będzie przedpołudniowe wydanie "Magazynu olimpijskiego Paryż 2024", nadawane z Domu Polskiego czyli centrum kulturalno-biznesowego zorganizowanego przez PKOl w Paryżu specjalnie z myślą o igrzyskach. Pracujący w Domu Polskim kilkunastoosobowy zespół Polsatu Sport tworzą m.in. Paulina Czarnota-Bojarska, Marcin Lepa, Marta Ćwiertniewicz, Przemysław Iwańczyk i Agnieszka Łapacz. Podsumowanie każdego dnia igrzysk stanowić będzie wieczorne wydanie Magazynu, emitowane o godzinie 19:00 z warszawskiego studia Polsatu Sport. Oprócz łączeń z Paryżem, jego twórcy przygotują najświeższe informacje oraz skróty wydarzeń z olimpijskich aren. Przy programie pracować będą m.in. Jerzy Mielewski, Aleksandra Szutenberg, Marek Magiera oraz Filip Gawęcki. Specjalnie z myślą o igrzyskach, redakcja sportowa Polsatu zaprosiła do współpracy członkinię Galerii Sław organizacji UFC - Joannę Jędrzejczyk oraz multimedalistkę Mistrzostw Polski i znakomitą Reprezentantkę Polski w piłce ręcznej - Iwonę Niedźwiedź. Obydwie wybitne sportsmenki będą współprowadziły wieczorne wydania "Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024". Wśród ekspertów i gości zapraszanych do programu znalazła się śmietanka wielokrotnych olimpijczyków i medalistów, takich jak Władysław Kozakiewicz, Jacek Wszoła, Artur Partyka, Renata Mauer-Różańska, Mateusz Kusznierewicz, Otylia Jędrzejczak, Janusz Pyciak-Peciak, Andrzej Supron, Krzysztof Kosedowski, Maciej Jarosz, Ryszard Bosek, Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Zillmann, Adam Kszczot oraz wielu innych znakomitych sportowców. Redakcja Polsatu Sport w czasie igrzysk w Paryżu będzie także współpracować z dziennikarzami Przeglądu Sportowego.Przedstawiciele Polsatu Sport zostali docenieni przez redakcję Eurosportu oraz firmę produkującą sygnał telewizyjny z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Głosy legendarnego duetu komentatorów siatkarskich, Tomasza Swędrowskiego i Wojciecha Drzyzgi, towarzyszyć będą polskim siatkarkom i siatkarzom na turnieju olimpijskim. Wspierać będą ich także Marek Magiera, Joanna Kaczor, Damian Dacewicz oraz, także współpracujący z Polsatem Sport, znakomity czynny siatkarz - Andrzej Wrona. Ale to nie wszystko, bo przy transmisjach z olimpijskich aren pracować będzie także koszykarski ekspert Polsatu Sport - Adam Romański oraz była gimnastyczka sportowa, a od lat dziennikarka Polsatu Sport - Aleksandra Szutenberg. Realizatorem wizji olimpijskiego turnieju siatkarskiego będzie natomiast Tomasz Machnowski, który swoimi transmisjami w kanałach Polsatu na nowo zdefiniował to, jak telewizja powinna pokazywać siatkówkę. Razem z nim pracować będą, wydawca siatkarski Polsatu Sport Michał Majchrzak oraz specjalizująca się w siatkówce reporterka i dziennikarka sportowej redakcji Polsatu - Bożena Pieczko.Od 26 lipca codziennie o godzinie 15:00 w Polsat News nadawany będzie magazyn. Współtworzyć będą go Tomasz Lejman i Stanisław Wryk, którzy podczas igrzysk nadawać będą wprost ze stolicy Francji, oraz Michał Stela zapraszający do warszawskiego studia Polsat News ciekawych gości. Widzowie otrzymają codzienną porcję ciekawostek związanych z igrzyskami, okraszoną komentarzami znakomitych ekspertów. Nie zabraknie także rozmów ze sportowcami oraz najświeższych doniesień ze sfery social mediów.Należąca do Grupy Polsat Plus sieć Plus już od października 2023 r. jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Z kolei Telewizja Polsat oraz portal Interia dołączyły do Rodziny Olimpijskiej jako partnerzy medialni. Ścisła współpraca Interii Sport z Polsatem Sport będzie nad wyraz widoczna w czasie trwania igrzysk. Redakcje będą wymieniały się informacjami i wspólnie publikowały wszystkie newsy, komentarze i materiały wideo związane ze świętem sportu w Paryżu. Interia, podobnie jak Polsat Sport i Polsat News, także wysyła do stolicy Francji swoich dziennikarzy. Tomasz Kalemba i Artur Gac są reporterami akredytowanymi na olimpijskie areny, Damian Gołąb będzie towarzyszył Biało-Czerwonym siatkarkom i siatkarzom, a Piotr Jawor pracować będzie w Domu Polskim.