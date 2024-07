Sport.pl i "Wyborcza" razem na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Łukasz Szewczyk

• Redakcje Sport.pl (Gazeta.pl) oraz "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl połączą siły podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Obie redakcje wysyłają do Paryża swoich czołowych autorów, którzy wspólnie zadbają o bogatą ofertę działań na zbliżające się igrzyska. Gazeta.pl w Paryżu będzie reprezentowana przez dziennikarzy Sport.pl: Agnieszkę Niedziałek i Łukasza Jachimiaka, a "Wyborcza" i Wyborcza.pl przez Rafała Steca i Radosława Leniarskiego.Przygotowywane przez nich treści będą publikowane online zarówno na stronach Sport.pl i Gazeta.pl, jak i w serwisie Wyborcza.pl oraz na profilach redakcyjnych w mediach społecznościowych, zapewniając czytelnikom i czytelniczkom łatwiejszy dostęp do sportowych informacji.- mówi Marcin Wesołek, szef działu sport w "Wyborczej".W ramach współpracy powstanie też specjalne wydanie Magazynu Sport.pl, który w podobnej formie zadebiutował podczas tegorocznego Euro. Publikowane będą w nim pogłębione teksty dotyczące m.in. społeczeństwa czy historii, których wspólnym mianownikiem jest sport. Na łamach Magazynu poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące sportowo-politycznego krajobrazu z wojnami i historycznymi bojkotami w tle czy wspomnienia dotyczące pierwszego polskiego medalu.- mówi Łukasz Cegliński, redaktor naczelny serwisu Sport.pl.Zaplanowane zostały również trzy magazyny przygotowywane przez dziennikarzy Sport.pl i "Wyborczej", które zostaną dołączone do papierowych wydań "Gazety Wyborczej" ukazujących się 29 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia.Czytelnicy i czytelniczki Wyborcza.pl otrzymają także wyjątkowy olimpijski newsletter stworzony we współpracy z redakcją Sport.pl.Akcji redakcyjnej towarzyszy specjalna "Mistrzowska oferta" subskrypcji Wyborcza.pl zapewniająca nowym użytkownikom dostęp do treści serwisu w promocyjnej cenie.